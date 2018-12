Voici le top 20 des personnages de séries masculins et féminins de 2018

D’origine française, le service TV Time réalise de nombreux classements portant sur les données issues des séries diffusées sur des plateformes de streaming telles que Netflix, Hulu, OCS et d’autres. Il avait déjà dévoilé la liste des 20 séries les plus regardées au monde au cours de l’année 2018. Sur la totalité, une seule n’était pas diffusée sur Netflix.

TV Time a également réalisé deux tops sur les personnages de séries les plus appréciées au cours de l’année 2018. Voici les listes complètes :

Les top des personnages de séries féminins en 2018

20. Regina Mills (Lana Parrilla) : Once Upon A Time

19. Felicity Smoak (Emily Bett Rickards) : Arrow

18. Tokio (Úrsula Corberó) : La Casa de Papel

17. April Kepner (Sarah Drew) : Grey’s Anatomy

16. Jane Villanueva (Gina Rodriguez) : Jane the Virgin

15. Alyssa (Jessica Barden) : The End of the F***ing World

14. Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) : Friends

13. Veronica Lodge (Camila Mendes) : Riverdale

12. Clarke Griffin (Eliza Taylor) : The 100

11. Octavia Blake (Marie Avgeropoulos) : The 100

10. Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) : Chilling Adventures of Sabrina

9. Kara Danvers (Melissa Benoist) : Supergirl

8. Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) : Riverdale

7. Eleanor Shellstrop (Kristen Bell) : The Good Place

6. June/Offred (Elisabeth Moss) : The Handmaid’s Tale

5. Jessica Jones (Krysten Ritter) : Marvel’s Jessica Jones

4. Meredith Grey (Ellen Pompeo) : Grey’s Anatomy

3. Fallon Carrington (Elizabeth Gillies) : Dynasty



2. Betty Cooper (Lili Reinhart) : Riverdale



1. Annalise Keating (Viola Davis) : How to Get Away with Murder

Les top des personnages de séries masculins en 2018

20. Harvey Specter (Gabriel Macht) : Suits

19. James (Alex Lawther) : The End of the F***ing World

18. Bellamy Blake (Bob Morley) : The 100

17. Stiles Stilinski (Dylan O’Brien) : Teen Wolf

16. Jack Pearson (Milo Ventimiglia) : This Is Us

15. Matt Murdock (Charlie Cox) : Marvel’s Daredevil

14. Clay Jensen (Dylan Minnette) : 13 Reasons Why

13. Damon Salvatore (Ian Somerhalder) : The Vampire Diaries

12. Oliver Queen (Stephen Amell) : Arrow

11. Joey Tribbiani (Matt Leblanc) : Friends

10. Barry Allen (Grant Gustin) : The Flash

9. Shaun Murphy (Freddie Highmore) : The Good Doctor

8. Klaus Mikaelson (Joseph Morgan) : The Originals

7. Dean Winchester (Jensen Ackles) : Supernatural

6. Chandler Bing (Matthew Perry) : Friends

5. Sheldon Cooper (Jim Parsons) : The Big Bang Theory

4. Jake Peralta (Andy Samberg) : Brooklyn Nine-Nine

3. Lucifer (Tom Ellis) : Lucifer



2. Jughead Jones (Cole Sprouse) : Riverdale



1. El Profesor (Álvaro Morte) : La Casa de Papel

Sources : 1 et 2