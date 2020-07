Voici un aperçu des nouveaux emojis sur iOS et Android

Chaque année, Unicode sort de nouveaux emojis, qui sont ensuite adoptés par Apple et Google sur leurs systèmes d’exploitation. Les nouveaux emojis ont été présentés au mois de janvier et à l’occasion du World Emoji Day, les deux entreprises ont donné un aperçu des emojis qui apparaîtront sur Android 11 et sur iOS 14. Pour rappel, ces deux moutures des systèmes d’exploitation sont actuellement testées en beta et seront disponibles sur les versions stables.

La liste « Emoji Version 13.0 » inclut 62 nouveaux emojis, ainsi que 55 nouvelles variantes de genre et de teint, ce qui fait un total de 117 nouveaux symboles. Parmi les nouveaux emojis, il y a un dodo, une pièce de monnaie, un castor, un symbole transgenre, un cœur anatomique, ainsi que des poumons. Apple a partagé avec le site Emojipedia un aperçu de comment il va afficher ces nouveaux symboles sur ses appareils.

👀 First look: Apple previews new emojis coming to iOS including Lungs, Ninja, and Bubble Tea #WorldEmojiDay https://t.co/C0RK3THL7M pic.twitter.com/WVArYL9jx4 — Emojipedia 📙 #WorldEmojiDay (@Emojipedia) July 16, 2020

Google va également implémenter les nouveaux emojis (à sa manière) sur Android 11. Mais en plus de cela, la firme de Mountain View prévoit aussi un redesign des emojis existants.

Par exemple, d’après le site 9to5Google, Google a modifié des emojis représentant des animaux afin de leur donner des apparences plus « authentiques ». Et pour cela, la firme aurait travaillé avec le Monterey Bay Aquarium et le Victoria Bug Zoo. De plus, certains symboles ont aussi été modifiés afin que ceux-ci aient une meilleure apparence lorsque l’utilisateur active le mode sombre.

Et pour inciter à l’utilisation des emojis, Google a aussi une nouvelle barre d’emojis sur son clavier Gboard. En substance, celle-ci permettra à l’utilisateur de saisir ses emojis préférés sans avoir à entrer dans un menu spécial emojis.

De nouveaux emojis, de nouveaux symboles pour mieux communiquer

Si les emojis sont aujourd’hui si importants, c’est parce qu’il s’agit d’un moyen de mieux communiquer sur internet. Et durant la pandémie, alors que de nombreuses entreprises se mettent au télétravail, et que plus de communication se fait en ligne, ces symboles sont encore plus importants.

Le saviez-vous ? D’après une étude réalisée par Adobe, les personnes qui utilisent des emojis sont souvent considérées comme plus amicales et accessibles. De plus, un mail avec un emoji dans l’objet aurait plus de chances d’être ouvert.

Malheureusement, il est possible qu’à cause de la pandémie, il n’y ait pas de nouveaux emojis en 2021.