Voilà comment créer un gigantesque embouteillage dans Google Maps

Des smartphones à l’origine d’un embouteillage ?

Depuis quelques années maintenant, Google Maps, Waze ou encore Apple Plans sont les meilleurs amis des automobilistes. Non seulement ces logiciels permettent (en général) d’arriver à bon port, mais ils permettent aussi d’éviter certaines zones de danger, et contourner, autant que possible, les embouteillages.

Ainsi, Google Maps signale par exemple en orange ou en rouge sur la carte, une zone particulièrement dense en terme de trafic. Pour cela, Google se base notamment sur les données recueillies chez d’autres utilisateurs de Maps. De quoi donner une idée (diabolique) à Simon Weckert, et mettre au point un petit « hack ».

Ainsi, pour mettre en oeuvre son projet, Simon Weckert a réuni pas moins de 99 smartphones, avant d’activer Google Maps sur chacun d’entre eux. Une fois l’opération effectuée, il a pris le soin de réunir tous les smartphones dans un petit chariot à main, et a effectué une petite promenade dans la rue. Rapidement, selon l’auteur, Google a identifié une concentration très dense d’utilisateurs à un seul et même endroit, et a donc aussitôt signalé un embouteillage monstre dans la zone en question…

« Grâce à cette expérience, il est possible de faire virer au rouge une rue verte sur Google Maps, ce qui a un impact dans le monde réel en redirigeant les voitures vers un autre itinéraire, pour éviter d’être bloqué dans la circulation » explique l’auteur de cette étonnante expérience. Evidemment, on imagine que Google va rapidement corriger son logiciel pour éviter que d’autres utilisateurs dans le monde n’abusent de ce petit stratagème.

Rappelons que du côté de chez Apple, on vient tout juste d’achever le déploiement de son « nouveau » Plans. L’entreprise américain a en effet investi des milliards de dollars pour optimiser son application, avec des nouveautés qui seront très bientôt disponibles aux Etats-Unis, et un peu plus tard en Europe.