Volkswagen dévoile ID.4, son premier SUV électrique

Après l’ID.3…. l’ID.4 !

Alors que la petite ID.3 arrive bientôt sur nos routes, Volkswagen dévoile déjà les grandes lignes de sa petite soeur, la bien nommée ID.4. Un nouveau véhicule qui « arrivera cette année » promet le constructeur, et qui se veut le descendant direct du concept ID.CROZZ. Il s’agit du tout premier SUV 100% électrique de la marque allemande.

Le constructeur promet avoir particulièrement travaillé l’aérodynamique de ce nouveau modèle, un point particulièrement important pour tout véhicule électrique. « L’aérodynamisme exceptionnel réduit le coefficient de traînée et prolongera l’autonomie de l’ID.4 qui pourra atteindre 500 km en fonction de la version« , explique Ralf Brandstätter.

A bord, comme tous les autres modèles basés sur la plateforme MEB, la Volkswagen ID.4 souhaite offrir un habitacle spacieux grâce à sa technologie de motorisation électrique compacte. Le cockpit entièrement digital du SUV zéro émission fonctionne principalement grâce à des surfaces tactiles et à des commandes vocales intelligentes et intuitives.

A noter que la Volkswagen ID.4 sera d’abord lancée avec une propulsion arrière, mais une version à transmission intégrale viendra enrichir le catalogue un peu plus tard. Reste à savoir maintenant quand, et surtout à quel prix, sera lancé ce premier SUV zéro émission made in Volkswagen.

Objectif zéro carbone en 2050 !

Pour Volkswagen, l’ID.4 et l’ID.3 représentent des étapes importantes dans la réalisation de l’objectif de la marque qui souhaite devenir neutre en carbone d’ici à 2050, conformément à l’Accord de Paris sur le climat. Des plans ont été mis en œuvre pour réduire les émissions de CO 2 du parc de véhicules d’un tiers d’ici à 2025. Volkswagen a d’ores et déjà confirmé sa volonté d’investir un milliard d’euros dans l’électrification de sa gamme de modèles.

Le groupe allemand propose ainsi des variantes hybrides de nombreux modèles, dont la Golf GTE, motorisée par un bloc essence TSI de 150 ch et un bloc électrique de 115 ch, ou encore le Touareg R, qui sera bientôt équipé d’un bloc hybride de 462 ch.