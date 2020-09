Volkswagen dévoile l’ID.4, son premier SUV 100% électrique

L’engouement pour les SUV ne cesse de grandir, et le segment des SUV compacts est le plus populaire en Europe, aux États-Unis ou encore en Chine : sur ce marché, si elle propose déjà le Tiguan, best-seller de la marque, Volkswagen lève désormais le voile sur son premier SUV 100% électrique : l’ID.4. Objectif : offrir l’espace, la modularité et tous les avantages appréciés par les clients de SUV, tout en propulsant ce nouveau modèle avec une motorisation zéro-émission, et en la dotant des dernières technologies de la marque.

Avec une longueur de 4,58 mètres, ainsi qu’un style épuré et haut-perché (21 cm de garde au sol), qui ne cache pas son air de famille affirmé avec la nouvelle Volkswagen ID.3, à l’essai sur Presse-Citron, le nouvel ID.4 possède un look robuste que l’on doit notamment à ses protections en plastique noir entourant les bas de caisse, ou encore ses grandes roues pouvant aller jusqu’à 21 pouces de diamètre.

Il se distingue également par une signature lumineuse technologique : les phares Matrix LED « IQ.Light », en option, sont dotés de modules de lentilles pivotantes, qui permettent d’adapter l’éclairage du faisceau aux conditions de circulation. Les feux arrière à LED 3D sont quant à eux de série, et se rejoignent avec un liseré lumineux intense, qui met en valeur le nouveau sigle Volkswagen au centre du volet de coffre.

L’intérieur est particulièrement spacieux, avec un choix de coloris et de matériaux contemporains, qui permettront de personnaliser son ambiance à bord. Mais tout comme la nouvelle ID.3, cet intérieur a réduit les commandes physiques au maximum pour les regrouper au sein d’un grand écran tactile central, pouvant aller jusqu’à 12 pouces de diagonale, complété par un assistant vocal aux commandes naturelles.

Le système ID.Light, un bandeau lumineux situé à la base du pare-brise, est également au rendez-vous pour suggérer des informations lumineuses intuitives au conducteur, et fonctionne de concert avec l’affichage tête haute en réalité augmentée, qui projette par exemple des indications du système de navigation connecté Discover Pro directement sur le pare-brise, afin d’indiquer avec précision l’emplacement de la chaussée où vous devez vous placer, ou bien la rue vers laquelle vous devez vous diriger.

Les systèmes d’aide à la conduite IQ.Drive, avec les fonctionnalités de conduite semi-autonome Travel Assist, sont également au rendez-vous, tandis qu’il sera possible de mettre à jour de manière simple le software embarqué de l’ID.4, après l’achat.

Sous le capot, le nouveau Volkswagen ID.4 dispose d’une motorisation électrique de 150 kW (204 chevaux), permettant d’atteindre une autonomie WLTP allant jusqu’à 520 km, grâce à sa batterie de 77 kWh. Le 0 à 100 km/h est effectué en 8,5 secondes, pour une vitesse maximale de 160 km/h.

Quant à la recharge, vous pouvez récupérer environ 320 km d’autonomie en une demi-heure, grâce à une station de charge rapide (125 kW en courant continu) que l’on peut retrouver au sein du nouveau service We Charge de Volkswagen.

Le nouveau Volkswagen ID.4 sera lancé d’ici la fin de l’année 2020, avec une série spéciale « ID.4 1st » commercialisée à partir de 47 950 €, complétée par la version « ID.4 1st Max » affichée à partir de 58 950 €. Ces prix s’entendent hors bonus écologique de 3 000 €, applicable pour un véhicule de plus de 45 000 €. Une gamme complète de finitions, dont l’entrée de gamme sera proposée à un tarif plus accessible, sera quant à elle dévoilée ultérieurement, et permettra ainsi de bénéficier du bonus écologique maximal de 7 000 €, pour un véhicule affiché à moins de 45 000 €.