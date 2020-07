We Charge de Volkswagen permet d’accéder à plus de 150.000 bornes de recharge

Voulant redorer son image suite au scandale du Dieselgate, Volkswagen multiplie les investissements dans l’électrique, et propose sa nouvelle gamme ID dont la première représentante est la Volkswagen ID.3, une berline compacte 100% électrique. Plus largement, dans le groupe Volkswagen, ce sont quelque 75 modèles de véhicules électriques qui devraient voir le jour d’ici une dizaine d’années.

Au delà du développement d’une gamme de voitures zéro émission, le constructeur allemand souhaite également construire un véritable écosystème, et annonce désormais l’arrivée d’un nouveau service de recharge, baptisé We Charge et qui sera mis en service au mois d’août. We Charge a pour objectif de démocratiser l’usage des bornes de recharges pour véhicules électriques, avec des tarifs attractifs.

L’accès à Ionity à partir de 0,30 €/kWh

En effet, trois forfaits tarifaires sont proposés pour les différents profils de clients : le tarif de base, « We Charge Free », ne nécessite pas d’abonnement mensuel. Il permet d’accéder au réseau par une simple carte de charge, et s’adresse avant tout aux conducteurs utilisant les bornes de recharge publiques de manière occasionnelle.

Les utilisateurs plus réguliers pourront quant à eux opter pour le forfait « We Charge Go » (gratuit pour les clients ID.3 et à 7,49 €/mois pour les autres) ou bien « We Charge Plus » (à 9,99 €/mois pour les clients ID.3 et 17,49 € pour les autres). Ce dernier permet d’accéder au tarif de 0,30 €/kWh sur le réseau de charge rapide Ionity (jusqu’à 350 kW), comptant désormais 250 stations dans 20 pays européens, mais qui devrait compter au total 400 points de charge dans les prochaines années.

Le service We Charge est lié à l’application mobile We Connect ID, qui permet aux utilisateurs de localiser les bornes de recharge, avec leurs disponibilités et leurs tarifs. Il est également possible de programmer son itinéraire en tenant compte de l’emplacement des stations de charge à proximité de sa route.

Avec la nouvelle Volkswagen ID.3 ainsi que le service We Charge, Volkswagen fait un pas de plus vers son objectif qui est de devenir neutre en carbone d’ici à 2050, conformément à l’Accord de Paris sur le climat. Le futur SUV baptisé Volkswagen ID.4, qui devrait être lancé l’année prochaine, en sera la prochaine étape importante pour la firme de Wolfsburg.