Volkswagen ID. Space Vizzion : voici le break électrique du futur

Un nouvel ID. Space Vizzion chez Volkswagen

A l’occasion du Salon de Los Angeles, Volkswagen a présenté son tout nouveau concept 100% électrique : ID. Space Vizzion. Il s’agit ici d’un nouveau membre de la gamme ID. du constructeur allemand, dont le premier modèle de série, ID.3, sera bientôt disponible en concessions.

Un nouveau modèle qui promet de combiner les caractéristiques aérodynamiques d’un véhicule de tourisme et l’habitabilité d’un SUV. Côté puissance, l’ID. Space Vizzion est animé par un moteur électrique de 250 kW, avec une transmission intégrale 4Motion, de quoi effectuer le 0 à 100 km/h en 5,4 secondes.

Jusqu’à 590 km d’autonomie ?

Côté autonomie, on retrouve ici une batterie de 82 kWh, de quoi permettre au véhicule de proposer une portée allant jusqu’à 590 km d’après le constructeur. Conçu sur la plateforme MEB, cet ID. Space Vizzion dispose notamment d’ouvertures pour le flux d’air conçues spécialement pour optimiser l’aérodynamisme (et donc l’autonomie).

A bord, Volkswagen a opté pour un cockpit entièrement digitalisé, avec également un affichage en réalité augmentée et un large écran tactile de 15,6″, sans oublier des matériaux qui sont tous basés sur des matières premières durables comme le nouvel AppleSkin. Il s’agit là d’un cuir artificiel contenant des résidus issus de la production… de jus de pomme.

« Jusque-là, la famille ID. nous a permis de montrer ce qu’il est possible de faire avec les véhicules électriques dans chacune des catégories connues. Avec l’ID. Space Vizzion, nous avons créé un tout nouveau segment 100 % électrique« , explique Klaus Bischoff, Directeur Design de Volkswagen.

En ce qui concerne la production de cette nouvelle Volkswagen ID. Space Vizzion, le constructeur est on ne peut plus clair : « il s’agit là d’un concept-car du futur, mais pas d’un rêve. La version de série sera lancée fin 2021 et sera disponible en différentes versions pour l’Amérique du Nord, l’Europe et la Chine. » Nous voilà prévenus donc.