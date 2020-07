Volkswagen restyle le Tiguan avec une nouvelle version hybride

Le Volkswagen Tiguan est l’un des SUV les plus populaires en Europe, avec plus de six millions d’exemplaires produits depuis son lancement en 2007, et le modèle le plus vendu du groupe Volkswagen en 2019. Après quatre années de carrière, sa seconde génération, lancée quant à elle en 2016, s’offre cet été un restylage qui s’accompagne de nouveautés importantes, avec notamment une nouvelle déclinaison hybride rechargeable ainsi qu’une version sportive R.

Esthétiquement, ce nouveau Tiguan bénéficie d’une face avant entièrement redessinée : celle-ci se dote d’une calandre avant et d’un bouclier plus imposants, qui l’inscrivent dans la lignée des derniers SUV Volkswagen, accompagnés de nouveaux projecteurs matriciels à LED baptisés « IQ.Light », qui semblent se prolonger sur les ailes. Le nouveau sigle de Volkswagen est également de la partie, souligné à l’arrière par un nouveau badge « Tiguan » aux lettres plus imposantes et espacées.

À l’intérieur, pas de gros bouleversements, mais le Volkswagen Tiguan adopte le nouveau système d’infotainment MIB3 à écran tactile, qui embarque une carte eSIM intégrée permettant les appels d’urgence mais également un éventail de services connectés. Le combiné d’instrumentation numérique « Digital Cockpit » est toujours de la partie, tandis que la connectivité à bord a été mise à jour, avec l’arrivée de prises USB-C rétroéclairées, ainsi que le support d’Android Auto et Apple CarPlay sans fil.

Les commandes tactiles sont omniprésentes, comme sur le nouveau bloc de climatisation remis au goût du jour, ou encore le nouveau volant à commandes tactiles sur les versions les plus huppées. Les technologies d’aide à la conduite s’enrichissent avec l’arrivée de la conduite semi-autonome baptisée « Travel Assist », qui gère la direction, l’accélération et le freinage pour assister le conducteur jusqu’à 210 km/h, tandis qu’un nouveau système audio de 480 watts signé Harman Kardon fait son apparition.

Une version hybride rechargeable de 245 chevaux

Sous le capot, outre les habituelles motorisations essence TSI et Diesel TDI, le Volkswagen Tiguan restylé s’offre une nouvelle version hybride essence rechargeable baptisée « eHybrid », forte de 245 chevaux.

En mode 100% électrique « E-mode », celle-ci est capable de rouler jusqu’à une vitesse de 130 km/h, et offre une autonomie allant jusqu’à 50 kilomètres (cycle WLTP) grâce à sa batterie de 13 kWh. Le mode « Hybride » permet d’utiliser la motorisation électrique et thermique afin d’optimiser son rendement, tandis que le mode « GTE » permet de libérer toute la puissance combinée de cette version eHybrid.

Une déclinaison énervée de 320 chevaux

Les amateurs de sportivité surélevée ne seront pas déçus, puisque Volkswagen lance à l’occasion de ce restylage une version « R » de son Tiguan, reconnaissable grâce à ses boucliers spécifiques, son diffuseur arrière, ses élargisseurs d’ailes, ses jantes alliage de 21 pouces, sa hauteur de caisse rabaissée de 10 mm, son système de freinage spécifique aux étriers bleus, ou encore sa ligne d’échappement Akrapovič aux quatre canules couleur titane, proposée en option.

On y retrouve à l’intérieur des sièges sport spécifiques, des inserts décoratifs façon carbone, un volant sport badgé « R », sans oublier ses seuils de porte rétroéclairés. Sa motorisation essence 2,0 litres TSI développe une puissance de 320 chevaux, et est associée à une boîte double embrayage DSG à 7 rapports, qu’il est possible de contrôler manuellement grâce à des palettes au volant, sans oublier un mode « Race » qui permet de libérer tout son potentiel sportif.

Les commandes de ce nouveau Volkswagen Tiguan restylé seront ouvertes cet été, pour des livraisons prévues à l’automne. À ce jour, sa grille tarifaire n’a pas encore été dévoilée, mais à titre d’information, le Volkswagen Tiguan actuel est commercialisé à partir de 33 635 € : un tarif qui devrait, sans surprise, être revu à la hausse à l’occasion de ce restylage de mi-carrière.