Volkswagen va vendre ses voitures électriques de façon inédite

Chez Volkswagen, l’hybride ne va pas concerner que les motorisations. C’est aussi la méthode choisie pour commercialiser sa gamme de véhicules électriques, à commencer par l’ID.3, qui devrait arriver sur le marché européen dans les prochaines semaines.

A nouvelle gamme, nouvelle méthode de vente. Alors que les constructeurs automobiles s’appuient traditionnellement sur des réseaux de concessionnaires, une tradition qui n’a pratiquement pas évolué depuis que l’automobile existe, Volkswagen va permettre à ses clients tentés par l’électromobilité de commander et prendre possession de leur nouvelle voiture selon un parcours d’achat leur permettant de choisir entre concessionnaire et internet. Entre les deux canaux de vente, toutes les combinaisons seront possibles : prendre de l’information sur le site internet, essayer la voiture en concession, la configurer en mode digital, obtenir une offre de prix du concessionnaire, puis passer commande et enfin prendre possession de la voiture chez le revendeur.

Dans ce modèle, appelé « Agency Model » par la marque, le concessionnaire n’est pas pénalisé car il assume le rôle d’agent et reçoit une commission de Volkswagen pour ce service.

Parcours client « hybride » et transparent entre concessionnaire et digital

Dès le lancement des ventes, les clients pourront donc commander des véhicules de la famille ID. électrique directement auprès de Volkswagen. Dans le même temps, ils choisiront leur concessionnaire préféré pour bénéficier d’un service clientèle personnalisé et de services locaux. Les concessionnaires assumeront le rôle d’agents pour la vente de voitures aux particuliers et aux TPE et PME. Ils prendront en charge l’acquisition, le conseil de vente, l’organisation des essais de conduite, le traitement des transactions et la remise des véhicules en coordination avec Volkswagen. Le concessionnaire privilégié choisi par le client au début du processus de vente reçoit la même commission et le même bonus que pour une vente directe en concession, même si le véhicule est acheté en ligne directement auprès de Volkswagen. Volkswagen décidera cependant du prix du véhicule, ce qui pourrait laisser moins de marge de manœuvre au concessionnaire, et remettre en cause la relation personnelle et locale entre acheteur et vendeur.

Selon Holger B. Santel, responsable des ventes et du marketing en Allemagne de Volkswagen, « Tous nos partenaires ont maintenant à 100% validé. L’approbation générale de nos partenaires détaillants pour le modèle de l’agence est un signal fort pour l’avenir. Du point de vue du client, Volkswagen et le commerce de détail ne font plus qu’un avec le modèle de l’agence. Et cette expérience d’achat coordonnée et transparente à tous les points de contact est exactement ce que nos clients souhaitent ».

Selon Volkswagen, cet « Agency Model » répond également à la demande croissante des clients qui souhaitent passer de manière transparente des canaux en ligne aux canaux hors ligne pendant tout le processus d’achat. Sous réserve du consentement du client, les données disponibles sur le client et son véhicule sont utilisées pour communiquer avec lui de manière individuelle et cohérente sur tous les points de contact. « Thunder », le nouveau système informatique, est en cours de développement et fera ses débuts chez les concessionnaires avec le lancement de la famille ID. Le processus de configuration est également simplifié : Il suffira de dix clics pour configurer l’ensemble du véhicule.

Ce modèle s’appliquera dans l’ensemble des pays européens, mais ne sera pas disponible aux Etats-Unis dans un premier temps.