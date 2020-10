Vos AirPods Pro ont ce problème ? Apple les remplace gratuitement

Un nouveau geste commercial vient d’être décidé chez Apple. Il concerne un défaut présent sur certaines paires d’AirPods Pro. Des clients se sont plaints auprès de la marque que leurs écouteurs sans-fil émettaient des bruits parasites. Désormais, en prenant rendez-vous dans un centre agréé, il sera possible de se les faire remplacer gratuitement.

Le problème semble toucher un nombre large d’appareils : sur son site internet, le support de la marque indique qu’il peut s’agir de modèles vendus encore au cours du mois d’octobre 2020. Précision importante : seuls les écouteurs possèdent un problème et non le boîtier de transport et de recharge des AirPods Pro. Par conséquent, celui-ci ne sera pas remplacé par Apple.

Quel problème sur les AirPods Pro ?

Pour savoir si vos écouteurs sont défectueux et éligibles à se faire remplacer gratuitement par Apple, voici les problèmes remontés par les clients concernés :

Bruit de grésillement/de craquement

Son statique, notamment lorsque l’environnement est bruyant autour

Réduction de bruit active défectueuse

Vous l’aurez compris, le problème des AirPods Pro concerne essentiellement la partie audio. Pour tout autre problème, il faudra là encore prendre rendez-vous au Genius Bar ou l’assistance d’Apple, mais rien est moins sûr que vos AirPods Pro soient échangés par des neufs.

Quelle durée après l’achat ?

Pour ceux qui auraient acheté les écouteurs au moment de leur sortie, il y a tout juste un an, pas de stress. Apple coutourne la durée normale de la garantie de ses écouteurs (1 an) et propose ici de pouvoir remplacer ces écouteurs défectueux par de nouveaux AirPods Pro gratuitement jusqu’à deux ans après leur achat.

