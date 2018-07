Votre nombre de followers sur Twitter risque de baisser à cause de la purge

La purge continue sur Twitter. Les comptes bloqués ne seront plus pris en compte par le compteur de followers.

Si votre nombre de followers sur Twitter baisse soudainement cette semaine, c’est normal. Dans un billet posté aujourd’hui, la plateforme de micro-blogging avertit ses utilisateurs.

« Au fil des ans, nous avons verrouillé des comptes lorsque nous avons détecté des changements soudains dans le comportement du compte. Dans ces situations, nous communiquons avec les propriétaires des comptes et, à moins de valider le compte et de réinitialiser leur mot de passe, nous les verrouillons sans possibilité de connexion », explique Vijaya Gadde, une responsable de Twitter. Et à partir de cette semaine, Twitter ne tiendra plus compte de ces utilisateurs verrouillés sur les compteurs de followers. De ce fait, le nombre de followers affiché sur certains profils risque de baisser.

Twitter continue sa purge

La bonne nouvelle, c’est que d’après la plateforme, en moyenne, les gens ne devraient pas observer une baisse de plus de 4 followers. Cependant, les comptes Twitter très suivis risquent d’être plus impactés. « Nous comprenons que cela peut être difficile pour certains, mais nous croyons que l’exactitude et la transparence font de Twitter un service plus fiable pour les conversations publiques », assure Vijaya Gadde.

La mesure annoncée aujourd’hui entre dans le cadre de la grande purge de Twitter, présentée il y a quelques jours, qui vise à ne plus tenir compte des comptes suspects sur les nombres de followers et d’interractions.

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, Twitter va également ignorer des comptes créés par de vraies personnes mais dont les créateurs ont peut-être perdu le contrôle. La plateforme peut verrouiller un compte s’il détecte des changements dans le comportement de celui-ci, comme « Tweeter un grand nombre de réponses ou mentions non sollicitées, Tweeter des liens trompeurs » ou si un grand nombre d’utilisateurs bloque celui-ci. Il est également possible que le compte soit bloqué si, après une fuite de données (sur un autre service), Twitter pense que la sécurité de ce compte est compromise.

Ces comptes peuvent cependant être débloqués via un processus de « confirmation ».

Pas d’impact sur le nombre d’utilisateurs de Twitter

Une fois de plus, Twitter affirme que cette purge n’affecte pas son nombre d’utilisateurs actifs par mois. En effet, ces comptes verrouillés ne sont pas considérés lors du comptage des nombres d’utilisateurs actifs par mois ou par jour.