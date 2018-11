Vous avez trop mangé ? Ce robot vous aidera à continuer !

Arm-a-Dine votre compagnon des fêtes de fin d’année

A l’approche de Noël et du Nouvel An, c’est un sentiment que l’on va sans doute être nombreux à expérimenter. Cette impression d’être « trop plein », de ne pas pouvoir manger plus, d’avoir l’impression que l’on va exploser (nous ou le pantalon) si on essaie de bouger un peu trop. Mais quand même ce gâteau au chocolat, il fait envie en dessert.

Heureusement, vous pourrez bientôt compter sur Arm-a-Dine, un bras robot qui se fixe sur l’avant de votre corps et peut vous nourrir directement. Comme une maman oiseau qui donnerait la becquetée à ses oisillons. Ces prototypes très particuliers que l’on peut découvrir ci-dessous en vidéo ont été mis au point grâce au travail conjoint de chercheurs indiens et australiens.

Une expérience sociale très étrange

Il ne s’agit pas d’un projet à visée commercial pour l’instant. Officiellement, l’idée n’est pas non plus de nous gaver comme des oies. Il s’agit d’un expérience sociale sur le fait même de manger. Alors que nous sommes de plus en plus nombreux à manger avec nos smartphones à la main, le but de ce prototype qui fonctionne en duo permet de rappeler qu’il s’agit aussi d’un moment social.

A chaque plat, le bras robot va ainsi déterminer qui il nourrit. Vous ou la personne en face de vous. Selon la mimique faciale qu’il détectera (envie, dégoût, ennui), il prendra à chaque fois sa décision. On anticipe une lutte pour avoir le champagne. On notera que s’il s’agit simplement de nous pousser à déconnecter, des alternatives bien plus réussies et attirantes existent déjà…

Et si vous êtes déçus du résultat d’un point de vue culinaire, vous pourrez toujours équiper le robot avec ces baguettes qui zappent votre langue pour simuler des saveurs.

