Le prochain Samsung Galaxy S10 s’annonce monstrueux

Selon toute vraisemblance, Samsung a prévu de lancer le successeur du Galaxy S9 l’année prochaine, lors d’un événement Unpacked dont la date reste encore à définir. Si la valeur ajoutée du smartphone devrait être améliorée grâce aux mises à jour qui seront apportées à son logiciel, sa fiche technique pourrait aussi être revue et monter en gamme.

Comme à son habitude, l’entreprise a travaillé son positionnement pour coller au plus près des attentes des consommateurs. De nombreuses nouveautés seraient à prévoir du côté de l’écran et de la connectivité de l’appareil, selon une source américaine plutôt fiable en général : le Wall Street Journal.

De la 5G au menu pour la Samsung Galaxy S10

Si OnePlus compte bien être le premier constructeur de téléphones mobiles à lancer un périphérique équipé d’une puce réseau compatible avec la 5G en Europe, il se pourrait bien que son plus sérieux concurrent soit justement Samsung, qui prévoirait la même fonctionnalité sur le Galaxy S10.

Les smartphones 5G, on en a entendu parler plus d’une fois sur Presse-Citron. On sait déjà que la majorité des fabricants y travaillent déjà depuis plusieurs mois, parmi lesquels Huawei qui aurait dans les cartons un modèle pliable, prévu pour le mois de février.

6 caméras et un écran très, très grand

Pour charmer les futurs acheteurs du Galaxy S10, Samsung aurait vu les choses en grand. En plus d’un écran de la taille d’une phablet, soit 6,7″, la société aurait prévu d’intégrer six caméras dans la structure du mobile. Un chiffre encore plus grand que celui des 4 capteurs du Galaxy A9, dont on vient juste de déceler le fonctionnement.

La dernière nouvelle ? Samsung aurait prévu 2 modèles supplémentaires, plus petits (avec des écrans de 5,8″ et 6,4″), équipés de 3 à 5 objectifs. Enfin, il pourrait jouer le rôle d’une batterie externe sans fil pour d’autres appareils, comme le fait déjà le Mate 20 Pro de chez Huawei.

Source