Vous ne connaissez sans doute pas la série la plus recherchée sur Google en 2018

Story of Yanxi Palace, une surprise orientale

Si on doit parler des séries les plus célèbres mondialement, on aurait sans doute tendance à vouloir placer tout en haut du classement Game of Thrones ou encore Stranger Things. Les monstres médiatiques de HBO et Netflix ne laissent que des miettes à la concurrence. Oui mais ça c’est en ce qui concerne les recherches Google cette année, ce n’est pas vrai.

La série la plus recherchée de l’année sur Google dans le monde est « 延禧攻略, une série chinoise que l’on peut traduire comme « Yanxi Palace » ou encore « Story of Yanxi Palace ». Bref, vous n’en avez sans doute jamais entendu parler et c’est bien dommage. On vous explique les dessous de cette histoire très particulière. Après tout, on parle d’une série chinoise, populaire sur un moteur de recherche interdit dans le pays…

Le paradoxe de Google

La série est donc diffusée sur l’équivalent chinois de Netflix et compte pas moins de 15 milliards de visionnages. Il s’agit d’une production maison doté d’un très gros budget. Signe de sa popularité, elle est ensuite apparue à la télévision chinoise et sur 70 marchés différents. L’histoire qui est déroulée dans les 70 épisodes ? C’est celle de Wei Yingluo, la seule impératrice de la dynastie des Han.

On y découvre un personnage intelligent, fort et qui n’a peur de rien. Bref, une femme très moderne qui a valu à la série d’êtres qualifiée de féministe en Chine.

Le succès des chiffres de la série montre aussi l’importance du marché chinois pour les productions internationales. Un succès local peut signifier de très gros revenus.

Quant au carton sur Google pour la série Yanxi, il est dû à la diffusion d’un épisode inédit en avance. Comme pour n’importe quelle autre série… Découvrez un petit aperçu ci-dessous.

