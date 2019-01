Vous pourrez bientôt faire défiler les vidéos YouTube en mode Stories

Le « swipe » est devenu un geste quotidien pour les mobinautes. Que ce soit pour passer à la Storie suivante (Instagram, Snapchat, Facebook, etc.) ou pour faire défiler les profils sur Tinder, vous utilisez régulièrement ce geste, qui consiste à balayer de gauche à droite ou bien de droite à gauche avec votre doigt.

Et bientôt, vous utiliserez également le swipe pour faire défiler des vidéos sur YouTube.

D’après le site Tubefilter, YouTube va en effet déployer ce nouveau mode d’interaction sur son application iOS. Un déploiement qui se ferait cette semaine, et qui se fera également sur l’application Android, plus tard.

En substance, au lieu de défiler vers le bas pour voir les recommandations de vidéos de YouTube, il vous suffira de faire un swipe vers la gauche (comme sur l’animation ci-dessous). Et pour revenir à la vidéo précédente, il suffit de faire un swipe vers la droite.

Regarder des vidéos YouTube en mode Stories

Ce mode de navigation, qui a déjà fait ses preuves sur de nombreuses applications mobiles, devrait doper l’engagement sur YouTube, et encourager les utilisateurs de la plateforme à utiliser ses recommandations.

Et plus de vidéos vue sur YouTube, cela équivaut à plus de revenus publicitaires pour Google.

D’après les dernières statistiques officielles, YouTube compte 1,8 milliard d’utilisateurs « connectés » par mois. Or, 70 % du temps de visionnage sur la plateforme se ferait sur les écrans de mobiles. De ce fait, l’optimisation de l’expérience sur iOS et Android devrait avoir un impact significatif sur l’audience de la plateforme de Google.

Et après YouTube, Instagram pourrait également utiliser le swipe pour remplacer le défilement vertical des publications du fil d’actualité. En tout cas, le réseau social fait actuellement des tests pour ce type de design.

(Source)