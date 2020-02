Vous pouvez maintenant utiliser Google Podcasts sur un navigateur (ou sur un iPhone)

Si Apple proposait une application dédiée aux podcasts depuis longtemps, Google ne s’est réellement intéressé à ce format que depuis deux ans. En 2018, l’objectif de la firme de Mountain View s’était fixée comme objectif de doubler l’audience des podcasts dans le monde en popularisant ce format auprès des utilisateurs de son système d’exploitation Android.

Ainsi, Google donne aujourd’hui une place proéminente aux podcasts sur son moteur de recherche et propose également l’application Google Podcasts sur les smartphones Android.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, cette application de Google a également droit à une version web, qui permettra donc d’accéder au contenu depuis un ordinateur ou même depuis un iPhone.

En réalité, il était déjà possible d’écouter des podcasts de Google Podcasts sur un navigateur. Cependant, il ne s’agissait pas d’un équivalent de l’application mobile pour le web, mais plutôt d’un lecteur qui permet d’écouter des épisodes dont on aurait reçu le lien ou bien qu’on a découvert via les résultats de Google Search.

Mais aujourd’hui, le site web de Google Podcasts, disponible à l’adresse podcasts.google.com, propose plus de fonctionnalités. Lorsque vous allez sur le lien, vous pouvez accéder à une page d’accueil qui vous suggère des émissions à écouter, avec des séctions « Top », « Tendance », ainsi que des sections thématiques. La version web de Google Podcasts propose également un outil de recherche qui peut être très intéressant, dans la mesure où Google transcrit normalement les épisodes disponibles sur sa plateforme pour les podcasts.

Comme le note cependant le site 9to5Google, le petit bémol est qu’à l’heure actuelle, cette version web de Google Podcasts ne donne pas accès aux abonnements.

Les podcasts, future machine à cash ?

Google n’est pas le seul acteur d’internet qui s’est récemment intéressé aux podcasts.

Comme nous l’avons évoqué plusieurs fois sur Presse-Citron.net, Spotify a également beaucoup investi dans ce format. Et le but du géant européen du streaming est de faire en sorte que les podcasts aient la même importance que la musique sur sa plateforme. En substance, Spotify veut plus seulement être une plateforme de streaming musical, mais un équivalent de YouTube pour le format audio.

Visiblement, ces efforts commencent à payer. Récemment, Spotify a annoncé ses résultats trimestriels. Au quatrième trimestre 2019, l’entreprise a observé sa plus forte augmentation nette, grâce aux podcasts.

Grâce à cet excellent trimestre, Spotify compte maintenant 124 millions d’utilisateurs payants, sur un total de 271 millions d’utilisateurs de l’offre payante et de celle qui est gratuite.