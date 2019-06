Vous voulez changer d’ordinateur portable ? Pensez au reconditionné

Le reconditionné, c’est le fait d’offrir une seconde vie à un produit électrique ou électronique (un ordinateur portable par exemple) après son passage par différentes étapes de remise en état et de test. L’appareil peut ensuite être commercialisé de nouveau sur une plateforme en ligne comme Back Market.

Pourquoi acheter un ordinateur portable sur Back Market ?

Fondée en 2014, Back Market est une startup française qui a lancé une plateforme de vente en ligne aujourd’hui considérée comme le « (super)marché du reconditionné ». Sur son site web, celle-ci commercialise une multitude de produits tels que des smartphones, des appareils électroménagers, des outils ainsi que des ordinateurs portables.

En conséquence, Back Market propose un grand choix d’ordinateurs portables de différentes marques. Il est possible d’y trouver des MacBook, mais aussi d’autres signés Lenovo, HP ou Dell. Actuellement, la marque dispose d’une offre pour un MacBook 13 pouces, Core i5, 2,5 GHz, 8 Go de RAM et un clavier AZERTY. Alors que l’ordinateur était commercialisé 1 250 euros à sa sortie, il est donc vendu au tarif de 493 euros sur la plateforme de reconditionné, soit 60% de moins.

Se tourner vers le reconditionné offre donc de multiples avantages lorsqu’il s’agit d’acheter un ordinateur, ne serait-ce que la lutte pour l’obsolescence programmée et les aspects écologiques de cet achat. En effet, une seconde vie à un ordinateur portable permet d’éviter entre 1 500 et 2 000 grammes de gâchis électroniques, soit « l’équivalent de 1 000 chips Pringles » indique Back Market.

L’autre avantage d’une plateforme telle que Back Market est bien évidemment le prix, puisque celui-ci est largement inférieur lorsqu’il s’agit de produits reconditionnés. Plutôt que d’acheter votre ordinateur portable au prix fort, vous pourrez donc bénéficier de tarifs inférieurs de 30% à 70%.

De plus, Back Market assure des prix bas, mais des garanties élevées qui évitent que vous achetiez un ordinateur portable déficient. En conséquence, la startup française vous offre la possibilité de renvoyer votre produit dans les 15 jours suivant la livraison, qui est d’ailleurs effectuée en 48 heures. Sur tous les appareils, les utilisateurs disposent aussi de six mois de garantie minimum durant lesquels ils peuvent renvoyer leur produit sans frais sous les 24 heures grâce à un bon de retour. Il est aussi possible de rallonger la durée de la garantie contre quelques euros par mois.

Pour rappel, Back Market dispose d’un système de grades basé sur l’aspect esthétique des produits, là où les spécificités techniques ne sont pas concernées. En effet, les produits font l’objet de nombreux tests, d’un nettoyage et d’une remise en état avant d’être commercialisés de nouveau.