Un voyage all inclusive sur l’ISS à 55 millions de dollars, ça vous tente ?

Cette semaine, SpaceX a annoncé un nouveau partenariat avec Axiom Space. Grâce à cette collaboration, des touristes pourront s’envoler dans l’ISS (Station Spatiale Internationale) dès le deuxième trimestre de l’année 2021. À cette occasion, trois personnes devraient pouvoir faire le voyage après avoir payé leur billet respectif.

10 jours à bord de l’ISS pour 55 millions de dollars

Comme vous pouvez vous en doutez, le prix du voyage est légèrement (c’est faux) plus cher qu’un ticket de métro, si bien que le voyage sur l’ISS est estimé à 55 millions de dollars. Point positif, ce montant comprend la totalité du séjour sur place, que ce soit le transport ou la nourriture une fois à bord de la Station Spatiale.

Michael Suffredini, patron d’Axiom Space, se réjouit de cette collaboration avec SpaceX : « Ce vol historique représentera un moment décisif dans la marche vers un accès universel et régulier à l’espace. Ce ne sera que la première des nombreuses missions vers l’ISS à être entièrement équipée et gérée par Axiom Space —une première pour une entité commerciale. L’acquisition du transport marque un progrès significatif vers cet objectif, et nous sommes heureux de travailler avec SpaceX dans cet effort ».

Par la suite, d’autres missions du même type devraient voir le jour —l’entreprise Axiom Space espère pouvoir faire deux vols de ce type par an.

On pourrait supposer qu’il s’agit d’une avancée majeure, mais des voyages de particuliers sur l’ISS ont déjà eu lieu il y a plusieurs années. Environ 8 personnes ont déjà effectué un séjour sur la Station entre les années 2001 et 2009.

Les personnes qui voyageront vers l’ISS seront prises en charge à bord de la fusée réutilisable Falcon 9 de SpaceX. L’entreprise de Musk a déjà signé un autre partenariat avec une entreprise du nom de Space Advnetures dans l’objectif de proposer un voyage de cinq jours, pour quatre passagers, à bord de la capsule Crew Dragon.