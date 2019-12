Waze vous permet désormais de signaler les routes enneigées

Une fonction pour éviter les routes enneigées

Juste à temps pour l’hiver, Waze dégaine une toute nouvelle fonctionnalité, de saison, puisque cette dernière va permettre de signaler les chutes de neige, mais également les routes qui viennent d’être déneigées. Une manière pour le groupe de rendre les routes plus sûres, mais aussi de renforcer son partenariat avec l’assureur GMF, qui va utiliser les formats publicitaires de Waze pour diffuser des messages de prévention en cas de météo dangereuse.

Pour Waze, cette nouvelle fonctionnalité va permettre « aux 13 millions de Wazers en France d’aborder la route des vacances de manière beaucoup plus sereine. » Ainsi, en plus des accidents, des véhicules en panne et autres, c’est la neige qui fait son apparition dans Waze, de manière à prévenir les autres conducteurs qui pourront alors décaler leur départ, ou planifier un autre itinéraire. Pratique.

Selon Julie-Alexandra Bertolino, pour la GMF : « Nous analysons l’accidentologie automobile sur le territoire et étudions leurs circonstances via différentes sources d’information (météo, passages à niveau…). Notre partenariat avec Waze repose sur ce principe : identifier les risques sur la route pour ensuite délivrer des messages personnalisés aux Wazers. »

Selon la GMF, grâce à la technologie Waze, les messages de prévention sont diffusés au bon moment, au bon endroit mais aussi aux bonnes personnes. Du côté de chez Waze, on explique : « notre priorité est autant de faire gagner du temps aux gens, que de rendre leur conduite plus sûre. »

Rappelons que Waze (qui appartient à Google) s’enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités, toujours très pratiques pour les conducteurs. Il y a quelques mois, une nouvelle fonction permettait par exemple de définir, en amont d’un trajet, le budget qui sera alloué aux péages. Une option plutôt pratique, qui permet à certains de modifier leur itinéraire (pour éviter ledit péage à venir) ou simplement de connaitre à l’avance une estimation du budget à prévoir.