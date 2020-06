Volkswagen ID.4 : le futur SUV 100% électrique fuite en images

Il y a quelques semaines, maintenant, Volkswagen levait le voile sur son prochain véhicule 100% électrique, à savoir le SUV ID.4. Rappelons qu’il s’agit du descendant direct du concept ID.CROZZ, mais aussi (et surtout) du premier SUV 100% électrique signé Volkswagen.

Le SUV ID.4 de Volkswagen dévoilé par mégarde ?

En septembre prochain, Volkswagen va démarrer les livraisons de sa nouvelle ID.3, un véhicule 100% électrique, premier ambassadeur d’une toute nouvelle gamme EV pour le géant allemand. Rappelons que les modèles livrés en septembre ne disposeront pas de certaines fonctions, qui seront intégrées plus tard, via une mise à jour.

Toujours est-il que si Volkswagen n’a pas dévoilé la moindre image officielle (sans camouflage) concernant sa future ID.4, c’est le China’s Ministry of Industry and Information Technology qui a récemment laissé fuiter quelques images de ce qui serait la version de série de ce futur SUV électrique. Rappelons que Volkswagen doit officialiser son ID.4 dans quelques semaines, avec un modèle évidemment construit à partir de la même plateforme que les autres véhicules ID du groupe.

Les photos dévoilées par l’entité chinoise permettent toutefois de découvrir le futur véhicule de Volkswagen sous de nombreux angles. Aucune photo de l’intérieur n’a été dévoilée, mais on peut néanmoins déjà apprécier l’allure générale de ce futur SUV au look plutôt moderne et réussi. Bien sûr, il conviendra d’attendre les images officielles Volkswagen pour découvrir en détail cette future ID.4.

C’est dans le courant de l’été que Volkswagen devrait accélérer les choses concernant ce futur modèle électrique. Ce dernier devrait être lancé au début de l’année prochaine, à un tarif qui reste encore à définir. Rappelons que la petite ID.3, désormais disponible à la commande, est proposée à un peu moins de 40 000 euros dans sa version de base.