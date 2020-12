WhatsApp : bientôt, des appels audio et vidéo sur les ordinateurs ?

Lorsque WhatsApp a été lancé, il s’agissait d’un nouveau moyen de s’échanger des messages textes sur mobile, en passant par internet au lieu d’utiliser les SMS. Mais l’app n’a cessé d’évoluer, et cette évolution s’est d’ailleurs accélérée suite au rachat de WhatsApp par Facebook en 2014 pour 19 milliards de dollars.

Les appels vocaux ne sont arrivés qu’en 2015, et les appels vidéo en 2016. Durant cette période qui a suivi l’annonce de l’acquisition par Facebook, WhatsApp s’est aussi doté d’une version web pour les ordinateurs.

Néanmoins, utiliser WhatsApp sur un ordinateur n’est pas toujours très pratique, puisque certaines fonctionnalités n’y sont pas disponibles, comme les appels audio et vidéo. Mais la bonne nouvelle, c’est que cela pourrait bientôt changer.

En effet, il semblerait que WhatsApp soit maintenant en train de tester les appels vidéo et audio sur ses clients pour les ordinateurs. C’est ce qu’indique un article publié cette semaine par le site wabetainfo.com. D’après celui-ci, cette nouvelle fonctionnalité serait aujourd’hui disponible pour quelques utilisateurs du service de messagerie.

D’ailleurs, on notera que cela fait déjà un moment que des rumeurs circulent au sujet d’une fonctionnalité d’appels audio ou vidéo pour WhatsApp sur les ordinateurs. Et selon wabetainfo.com, cela ferait deux ans que celle-ci est en cours de développement.

A un moment où les ordinateurs sont plus utilisés

En tout cas, les médias évoquent ce test à un moment où les services de visioconférence et les appels vidéo sont très populaires à cause de la pandémie. D’ailleurs, WhatsApp s’est déjà adapté aux nouveaux besoins des utilisateurs en augmentant la limite du nombre de participants à un appel de groupe. De plus, le groupe Facebook a lancé Rooms, un service de visioconférence qui permet de faire des appels avec 50 participants et qui est connecté à WhatsApp.

En même temps, les gens qui sont confinés ou bien qui sont encouragés à rester chez eux utilisent leurs ordinateurs plus souvent. D’ailleurs, ces changements d’habitudes ont incité Instagram à permettre aux gens de regarder des vidéos en direct sur les ordinateurs (alors que cela était réservé à la version mobile).

Sinon, on rappelle que Zoom a récemment annoncé qu’il permettra aux utilisateurs de son offre gratuite de faire des visioconférences sans la limite de 40 minutes durant les fêtes de fin d’année : du 17 décembre au 19 décembre, du 23 décembre au 26 décembre, et du 30 décembre au 2 janvier 2021. Quant à Google Meet, il permet de faire des visio gratuitement en avec une limite de 24 heures jusqu’au mois de mars 2021.