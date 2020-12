Zoom : pas de limite de 40 minutes durant les fêtes de fin d’année

Il y a un an, presque personne ne connaissait Zoom. Mais avec la pandémie, ce service de visioconférence est devenu l’un des principaux outils utilisés dans le monde entier pour collaborer ou enseigner à distance. Par ailleurs, cet outil qui était destiné aux professionnels est également devenu un service pour le grand public, puisque nombreux sont ceux qui utilisent Zoom pour rester en contact avec la famille ou les amis, sans risquer de transmettre le coronavirus.

Si Zoom est devenu aussi populaire, c’est en partie parce qu’il propose une offre gratuite. Néanmoins, cette offre gratuite est limitée à 40 minutes.

Gratuit et illimité durant les fêtes

Mais la bonne nouvelle, c’est que durant les fêtes de fin d’année, cette offre gratuite de Zoom n’aura pas de limite, ce qui permettra aux gens d’organiser des visioconférences de plus de 40 minutes, sans avoir à payer un abonnement.

« En guise de remerciement à nos utilisateurs pendant une période extraordinaire, nous supprimons la limite de 40 minutes sur les comptes Zoom gratuits pour toutes les réunions dans le monde pour plusieurs occasions spéciales à venir. Qu’il s’agisse de se réunir le dernier jour de Hanoukka, de célébrer Noël, de sonner le Nouvel An ou de marquer les derniers jours de Kwanzaa, ceux qui se connectent avec leurs amis et leur famille ne seront pas interrompus », annonce l’entreprise.

Zoom proposera cette offre gratuite et illimitée du 17 décembre au 19 décembre, du 23 décembre au 26 décembre, et du 30 décembre au 2 janvier 2021. La suppression de la limite se fera automatiquement et l’utilisateur n’aura rien à faire. Sinon, dans son annonce, Zoom rappelle également les précautions à prendre pour protéger les visioconférences, en particulier contre les zoombombing.

On notera que ces derniers mois, Zoom n’a cessé de développer de nouvelles fonctionnalités destinées à renforcer la sécurité et la confidentialité sur son service de visioconférence. Par exemple, l’entreprise a récemment déployé le chiffrement de bout en bout qui rend les contenus illisibles lorsqu’ils passent par les serveurs. Zoom a aussi annoncé de nouvelles mesures contre le phénomène zoombombing.

Une offre similaire est disponible sur Google Meet

Sinon, si vous avez l’intention d’organiser des réunions virtuelles en famille ou entre amis durant ces fêtes de fin d’année, vous avez aussi la possibilité d’utiliser le service Google Meet. À l’instar de Zoom, Meet propose une offre gratuite. Et ces derniers mois, Google a d’ailleurs voulu rendre ce service plus accessible pour le grand public, en intégrant celui-ci à Gmail et en proposant une l’offre gratuite à tous les utilisateurs d’un compte Google.

Normalement, l’offre gratuite de Google Meet a une limite similaire à celle de l’offre gratuite de Zoom. Mais au mois d’avril, Google a décidé de ne limiter les appels vidéo qu’à 24 heures (donc quasiment illimité) pour les utilisateurs gratuits. Et au mois de septembre, la firme de Mountain View a décidé d’étendre cette offre jusqu’au mois de mars 2021, en partie en prévision des fêtes de fin d’année.

« Alors que nous envisageons une saison des fêtes avec moins de voyages et des étapes importantes telles que les réunions de famille, les réunions parents-profs et les mariages organisés par vidéo, nous voulons continuer à aider ceux qui comptent sur Meet à rester en contact au cours des prochains mois », avait écrit Google.