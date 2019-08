Wix SEO Battle : un mois après, qui sont les deux finalistes ?

En mai dernier, Wix dévoilait les contours d’un concours qui verrait les meilleures agences de SEO du monde s’affronter sur le moteur de recherche Google. Dans de cadre, une agence qui utilise le Content Management System Wix affronte une rivale experte en SEO, qui elle, utilise un outil différent.

L’objectif pour ces deux agences est de se positionner au mieux d’ici à fin décembre sur le mot-clé « Wix SEO » pour repartir avec la cagnotte de 25 000$ – et un maximum de visibilité. Le perdant n’est pas en reste puisqu’il touchera tout de même 10 000$ en lot de consolation.

Nous déclarons la bataille #SEO ouverte ! 🥊@Marie_Haynes 🆚 @liquidint Qui obtiendra le meilleur classement et repartira avec 25 000 $ ? Les fans et les haters : à vous de jouer ! >> https://t.co/OwlgimT6Ij pic.twitter.com/ZSwaOg89pm — Wix Français (@WixFrance) August 5, 2019

Et les deux élus sont…

Dans une première phase, les agences SEO ont du soumettre leur candidature à un jury monté par Wix et chapeauté par Lukasz Zelezny, une personnalité incontournable dans le référencement depuis de longues années. Connu comme étant l’un des 10 professionnels les plus influents du marketing au Royaume-Uni, il intervient régulièrement lors de conférences internationales sur le SEO ou les réseaux sociaux.

C’est donc lui-même qui a été en charge de sélectionner parmi tous les candidats deux agences pour participer à la grande finale. Celle qui a été choisie pour utiliser un site web propulsé par Wix n’est autre que Marie Haynes Consulting – une agence canadienne basée dans l’Ontario qui est réputée pour maîtriser les pénalités SEO, et s’adapter aux algorithmes Penguin et Panda.

Marie Haynes devra donc utiliser tous les outils SEO que Wix lui met à sa disposition pour se positionner au mieux sur la requête « Wix SEO » dans les 6 prochains mois. Sur cette période, elle devra faire mieux que sa rivale Liquid, une agence américaine spécialisée dans le référencement avec plus de 20 ans d’expérience au service de clients aussi prestigieux que Sodexo, Johnson&Johnson ou encore Volvo.

Wix a confiance en ses outils SEO

L’objectif derrière cette Battle SEO est de prouver que les outils de référencement mis à disposition pour les utilisateurs Wix sont hautement compétitifs, et qu’ils permettent aux sites propulsés par Wix de se positionner au mieux sur les requêtes les plus compétitives du marché. Nous même avons réalisé un test de la plateforme Wix, et nous avons pu y découvrir les différents outils pour optimiser son référencement.

L’infographie ci-dessous met en lumière les efforts de Wix pour offrir à tout le monde un site qui soit par défaut optimisé pour le SEO. A cela, les utilisateurs plus avancés peuvent utiliser une suite d’outils plus aboutis pour parfaire leurs positions sur les moteurs de recherche (personnalisation des balises méta, URL canoniques, redirections 301, résultats enrichis…).

Pour atteindre les sommets du classement sur Google, Marie Haynes Consulting devra s’appuyer sur le nom de domaine wixseolovers.com. Liquid devra quant à lui utiliser l’URL wixseohaters.com pour apparaître dans les premiers résultats de recherche. Pour créer un engouement autour de cette Battle SEO, Wix a mis au point une page dédiée à l’opération avec le classement en direct ainsi que diverses informations très précieuses pour comprendre la stratégie des deux finalistes. Vous pouvez directement les retrouver sur le site officiel de l’éditeur.

