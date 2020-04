Wonder Woman : vers un spin-off sur les Amazones ?

Récemment, on vous parlait encore de « The Trench », le spin-off d’Aquaman, à tendance film d’horreur qui commence à se dévoiler. Or, si le film avec Jason Momoa a eu un grand succès du côté des salles obscures, c’est aussi le cas de Wonder Woman. Alors que la sortie de la suite, Wonder Woman 1984 a été décalée en raison de l’épidémie de coronavirus, l’idée d’un spin-off refait son retour au premier plan, comme on vous en parlait déjà il y a quelques mois.

Wonder Woman et les Amazones

C’est Connie Nielsen, l’actrice qui joue Hippolyte, la mère présumée de Wonder Woman et reine de Themyscira qui relance le sujet. Elle aimerait bien reprendre son rôle dans un spin-off du film principal qui se concentrerait uniquement sur les Amazones. On sait déjà qu’elle sera de retour dans la suite des aventures de Diana, tout comme Chris Pine qui joue le capitaine Steve Trevor, malgré le fait qu’il soit mort dans le premier film.

Connie Nielsen n’est pas encore rentrée dans les détails concernant ce spin-off, se contentant de dire que elle et l’équipe « aimeraient vraiment faire » ce film. Patty Jenkins l’avait déjà évoqué directement avec des fans à l’occasion du Comic Con Experience de Sao Paulo fin 2019. Elle expliquait alors que tout était prévue. Oui, mais voilà. Depuis cette date, les informations sont très rares, voir complètement absentes. Surtout, la réalisatrice a expliqué qu’elle voulait faire un break après Wonder Woman 1984. Un temps d’attente est donc à prévoir avant le retour de la franchise. A moins que ce ne soit pas elle qui gère le projet. Un film Wonder Woman 3 est aussi prévu pour boucler ce qui est présenté comme une trilogie.

Reste à voir où le spin-off pourrait s’intégrer d’un point de vue temporel. Un retour à la Grèce ancienne et dieux pourrait avoir son charme, tant cette partie de l’histoire a été effleurée dans le premier épisode.