Xbox Game Pass PC : le prix va augmenter (de 150%) à compter du 17 septembre

Si Microsoft propose son offre Xbox Game Pass sur sa console de salon, le service est également de la partie sur PC. Un Xbox Game Pass PC disponible depuis un peu plus d’un an maintenant, et qui a notamment accueilli un certain Flight Simulator il y a quelques semaines. Un Xbox Game Pass PC toujours en version bêta, et qui va passer en version « finale » dans quelques jours.

La bonne nouvelle, c’est que ce « nouveau » Xbox Game Pass PC devrait être plus stable… mais en contrepartie, ce dernier sera plus cher. En effet, si le service est proposé (depuis juin 2019) au tarif de 3,99€/mois, le prix va grimper à 9,99€/mois à compter du 17 septembre.

ICYMI: we’re going into General Availability next week. wanna take this opportunity to thank everyone who gave us feedback (yes, even the ANGRY ALL CAPS kind) throughout the beta. we couldn’t have done it without you guys!!!

details: https://t.co/fz9pjE2dva

