Xbox : la nouvelle app iOS compatible avec la fonction « Xbox Remote Play »

Bonne nouvelle pour tous les détenteurs d’un iPhone, puisque Microsoft déploie actuellement la nouvelle mise à jour de l’application Xbox pour iOS. Déjà disponible sur Android, cette mise à jour permet de profiter d’une application totalement remodelée, avec une interface nettement plus moderne, et surtout, de nouvelles fonctionnalités.

Le Xbox Remote Play enfin sur iOS (à ne pas confondre avec xCloud)

Avant que vous ne vous posiez la question, non, cette mise à jour de l’application Xbox pour iOS ne va pas vous permettre de profiter du service de jeu en streaming xCloud. Ce dernier reste encore et toujours réservé à l’écosystème Android, via l’application Xbox Game Pass. Pour en profiter officiellement sur iOS, il va falloir attendre un peu…

Toutefois, la nouvelle version de l’application Xbox permet de profiter de nombreuses fonctionnalités inédites, permettant à l’utilisateur d’utiliser son smartphone comme un prolongement de sa Xbox. Au sein de l’app, on retrouve notamment sa liste d’amis, la messagerie, les derniers jeux joués, la possibilité d’installer des jeux ou, au contraire, de supprimer certains titres à distance pour faire de la place sur sa console.

La fonction « Share » est également plus aboutie, avec la possibilité de retrouver, sur son smartphone, des extraits (screenshots et vidéos) de jeu enregistrés sur la console, de manière à la partager très rapidement via les logiciels de messageries standard. Rappelons que cette fonction de partage sera très présente sur les nouvelles Xbox Series X|S, avec un bouton Share présent sur la manette, comme c’est le cas depuis 2013 sur la manette PS4 ou encore depuis 2017 sur le joy-con gauche de la Nintendo Switch.

L’autre fonctionnalité proposée par cette nouvelle application Xbox sur iOS, c’est le Xbox Remote Play. Une fonction qui permet d’accéder à distance à sa Xbox, et profiter, sur l’écran de son smartphone, des jeux installés sur la console. Si la TV du salon est occupée, il est tout à fait possible d’utiliser son smartphone, et une manette Xbox, pour poursuivre cette partie de Ori initiée la veille.