La Xbox One X en édition « Platinum »… chez Taco Bell !

Une Xbox One X en édition Taco Bell

Il y a quelques jours, Microsoft France officialisait un partenariat avec le groupe Foot Locker, pour la mise en place d’un grand concours visant à faire gagner divers lots Xbox, dont des Xbox One S à l’effigie de la célèbre chaîne de magasins. Aux Etats-Unis, ce même Microsoft s’est acoquiné avec la chaîne de restaurants Taco Bell, pour permettre à quelques élus de gagner une Xbox One X en édition limitée « Platinum ».

En effet, jusqu’au 21 novembre prochain, les clients Taco Bell qui opteront pour une Double Chalupa Box (valeur : 5 dollars) seront automatiquement sélectionnés pour participer à un grand concours permettant de gagner une Xbox One X collector, en édition Platinum. Microsoft promet d’ailleurs qu’une console sera gagnée toutes les 10 minutes, avec des livraisons effectuées en à peine 72 heures.

Une Xbox One X qui adopte une robe platinum inédite, avec une base blanche et un capot gris, le tout, livré dans un packaging lui aussi collector. A noter qu’à l’instar d’autres modèles Xbox collector, cette édition « Platinum » va émettre un son caractéristique à l’allumage, à savoir le fameux son de cloche de Taco Bell. Mieux encore (et plus utile surtout), la console sera livrée de série avec une manette Xbox Wireless White, sans oublier 3 mois de Xbox Game Pass et de Xbox Live Gold.

Pour la petite anecdote, rappelons que Taco Bell est une chaîne de restauration rapide, leader sur le segment des restaurants de type tex-mex. Chaque semaine, ce sont plus de 35 millions de consommateurs qui entrent dans un Taco Bell, avec plus de 6500 restaurants recensés aux Etats-Unis. A voir maintenant si cette Xbox One X Platinum sera également disponible à la vente un jour, où si elle restera une exclusivité Taco Bell.

(Images : THM)