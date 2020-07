Xbox Series X : Microsoft enterre (une bonne fois pour toutes) Kinect

Il y a quelques jours, on apprenait que Microsoft avait décidé de stopper la production de ses Xbox One X et Xbox One S All Digital Edition, pour faire la lumière en fin d’année sur sa toute nouvelle Xbox Series X. En attendant le prochain évènement Xbox Games Showcase, prévu pour le 23 juillet, Microsoft a tenu à donner quelques nouvelles de la console, par l’intermédiaire d’un certain Phil Spencer.

Le capteur Kinect ? Connais pas…

Fin 2013, au lancement de sa Xbox One, Microsoft misait très (trop) gros sur le capteur Kinect, qui accompagnait alors chaque console. Rapidement, ce même capteur Kinect est devenu un poids pour la console (et pour les joueurs), si bien que Microsoft a rapidement décidé de mettre de côté cette petite caméra. Les Xbox One S et Xbox One X sont d’ailleurs dénuées de la moindre connectique Kinect…

Avec sa Xbox Series X, Microsoft confirme son désamour envers Kinect, et explique : « Tous les jeux Xbox One ne nécessitant pas Kinect pour fonctionner seront jouables sur Xbox Series X, dès le lancement de la console. » En d’autres termes, la ludothèque Xbox One sera jouable sur Xbox Series X, mais il ne sera pas possible d’utiliser Kinect sur la nouvelle console de Microsoft, y compris avec un adaptateur (comme c’est le cas sur Xbox One S et Xbox One X).

Par la même occasion, Microsoft réaffirme à nouveau sa volonté de proposer les jeux Xbox Game Studios à la fois sur Xbox Series X, mais aussi sur Xbox One, pendant deux ans (soit jusqu’à la fin de l’année 2022). De cette manière, Microsoft ne veut pas « contraindre » les joueurs à rejoindre immédiatement la nouvelle génération, qui pourront donc profiter des futurs jeux maison (dont Halo Infinite) sur leur « vieille » Xbox One X.

Microsoft précise toutefois : « Grâce à la puissance sans précédent de la Xbox Series X, la plupart de vos jeux préférés se chargeront plus rapidement, seront plus beaux et bénéficieront de meilleures performances. » Pour être certain de jouer à la meilleure version des prochains jeux Xbox Game Studios, il faudra donc, et c’est logique, disposer d’une Xbox Series X.