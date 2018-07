Xiaomi arrivera-t-il à s’installer aux USA ?

Malgré les tensions diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, Xiaomi ne compte pas changer ses plans d’expansion sur le marché américain.

Les tensions sino-américaines ne facilitent pas les choses.

Rien ne semble inquiéter Wang Xiang, le vice-président de Xiaomi, quant à l’expansion de sa société sur le sol américain. Les tensions diplomatiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis sont pourtant toujours d’actualité. Le fabricant de téléphone Huawei et l’entreprise ZTE sont encore sous embargo américain, tandis que l’arrivée de l’opérateur mobile China Mobile est toujours perçue comme une menace à la sécurité nationale. Difficile de faire plus tendu comme ambiance…

Pourtant le vice président de Xiaomi a réaffirmé sa confiance en l’arrivée du constructeur sur le marché américain. « Aucune raison de s’inquiéter » dit-il, en parlant de ces « problèmes politiques ». Pour Wang Xiang, une partie de ses employés et de ses investisseurs ont déjà la nationalité américaine et ne voit donc aucune objection à ce que sa start-up multi-milliardaire débarque sur le marché américain. Un marché « très attractif » confie-t-il à l’agence Reuters. Tu m’étonnes…

Du reste, Wang Xiang n’a pas à s’inquiéter outre mesure. L’empire Xiaomi s’étend en Inde, où les produits de la marque rencontrent un grand succès, ainsi qu’en Europe. En effet, les boutiques Xiaomi fleurissent un peu partout en Italie, en Espagne et en France. De plus, la hausse des ventes de smartphones Xiaomi est 87,8 % plus importante que l’année précédente. Dès lors, Xiaomi s’attend à faire une entrée très remarquée en Bourse puisque l’entreprise est, après 8 années d’existence, valorisée 54 milliards de dollars.

