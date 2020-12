Xiaomi enregistre un nouveau record sur la dernière semaine de 2020

À Hong Kong, le cours de Xiaomi est à son plus haut. Pour la première fois, la marque a dépassé les 100 milliards de dollars (US) de valorisation, un cap majeur à quelques jours de la nouvelle année.

Sa performance en bourse n’est qu’une traduction de ses performances de ventes : les résultats de Xiaomi en 2020 ont été sacrément élevés. Au troisième trimestre, rapporte la marque, 46,6 millions de smartphones auront été expédiés, plaçant la marque dans le top 3 des plus importants acteurs de la téléphonie.

Xiaomi dépasse Apple, et profitait notamment de sa présence en Inde pour se départager de Huawei, qui s’attire une plus grande part de la demande chinoise. Depuis le début de l’année, le cours de l’action de Xiaomi aura grimpé de 180 %, lui faisant passer d’un cours de 10,90 $ HK le 3 janvier 2020, à 32,45 $ HK au 24 décembre 2020.

En France et en Europe plus globalement, Xiaomi a particulièrement mis à l’honneur sa marque Redmi sur le marché des meilleurs smartphones à mois de 300 euros. Le Redmi Note 9 Pro fut un véritable best-seller, et ses ventes devraient se poursuivre encore en 2021.

Concurrence à l’iPhone 12

Dans quelques jours, le 28 décembre, un tout nouveau smartphone, remplaçant du Mi 10, sera présenté en Chine. Le Mi 11 et ses futures variantes concurrencera notamment l’iPhone 12 et le prochain Galaxy S21 de Samsung. Il devrait être le premier smartphone avec un processeur Snapdragon 888.

Enfin, dans les dernières sorties produit de Xiaomi, on notera sa nouvelle smartwatch connectée, concurrente de l’Apple Watch SE. La Mi Watch Lite a été présentée il y a deux semaines, soit un an après la sortie de la Mi Watch classique.

Comme avec l’univers des smartphones, Xiaomi a suivi la stratégie de proposer son produit à un tarif plus accessible. Dans son communiqué de presse annonçant son cap de capitalisation, Xiaomi se félicitait de « fournir sans relâche des produits incroyables à des prix honnêtes ».