Xiaomi garde le chargeur, mais s’engage à réduire le plastique de 60 % sur ses emballages

Il y a une semaine, Apple a enfin présenté ses iPhone 12. Et l’une des surprises de l’annonce (même si on s’y attendait déjà un peu), c’est que la firme de Cupertino ne livrera plus de chargeur avec ses smartphones. En supposant que les utilisateurs ont déjà un chargeur disponible chez eux (qui était livré avec leurs précédents smartphones), le fait de ne pas inclure de chargeur serait un geste écologique.

Mais bien entendu, Apple est également accusé de vouloir réduire ses coûts. Quoi qu’il en soit, cette annonce a été moquée par les concurrents de la firme de Cupertino, dont Xiaomi.

Et dans un tweet publié cette semaine, la marque chinoise continue de lancer des piques contre Apple, tout en évoquant le geste qu’il fait pour la planète. Sur sa publication, Xiaomi explique que ses clients auront toujours les accessoires essentiels, mais avec du plastique en moins.

En effet, le constructeur s’engage à réduire de 60 % la quantité de plastique utilisée pour ses emballages. Visiblement, cela a commencé avec la série Mi 10T que Xiaomi vient aussi de dévoiler. Nous savons aussi que cet effort pour réduire la quantité de plastique débute avec les modèles vendus en Europe.

We unboxed the #Mi10TLite – Atlantic Blue variant 😎 You'll get all the essentials, just with less plastic waste. Starting in Europe, we've committed to reducing plastic packaging by about 60%. 🌏 pic.twitter.com/ai1yq3YR92 — Xiaomi (@Xiaomi) October 20, 2020

Contrairement à Apple, Xiaomi est engagé dans une course à la recharge rapide

À défaut d’utiliser de nouveaux types de batteries qui permettraient de stocker plus d’énergie pour le même volume, de nombreux constructeurs se focalisent sur l’expérience de recharge en réduisant le temps nécessaire pour charger un appareil à 100 %.

Et Xiaomi fait partie des constructeurs qui sont engagés dans cette course. Or, à chaque fois qu’une nouvelle technologie de recharge rapide sort, il est nécessaire de remplacer les chargeurs pour que cette nouvelle technologie puisse être prise en charge.

Par exemple, le Xiaomi Mi 10T Pro supporte la recharge rapide à 33W MMT, une technologie qui permet d’avoir une recharge plus rapide qu’avec la recharge rapide 33W classique. Cela permet de charge le smartphone, doté d’une batterie de 5 000 mAh à 50 % en 30 minutes.

Sinon, actuellement, Xiaomi est aussi en train de développer un dispositif de recharge sans fil à 80W. En théorie, cette technologie devrait permettre de charger un smartphone équipé d’une batterie de 4 000 mAh à 100 % en seulement 19 minutes.

Les gestes écologiques deviennent une mode sur le marché des smartphones

Une marque de smartphones, FairPhone, s’est spécialisée dans la production d’appareils éthiques et produits de manière responsable. Cependant, les annonces de gestes écologiques sont également de plus en plus fréquentes chez les autres constructeurs.

Par exemple, Google, en lançant le Pixel 4a, a également dévoilé une coque produite avec 70 % de plastique recyclé. Et le Pixel 5, le nouveau porte-étendard de la firme de Mountain View, a un boiter fabriqué avec de l’aluminium 100 % recyclé.

Apple, de son côté, a l’ambition de devenir totalement neutre en carbone, en incluant toute la chaîne d’approvisionnement dans ses engagements.