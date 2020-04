Younited Credit propose des prêts à taux zéro pour le personnel soignant

Alors que certaines PME se sont retrouvées piégées par les aides financières limitées des néo-banques, certains acteurs de la fintech souhaitent prêter main-forte dans la lutte face à l’épidémie de coronavirus. Cette semaine, Younited Credit, une société française née en 2011 et qui travaille notamment avec N26, vient de lancer une offre de crédit à taux zéro. Une enveloppe de 5 millions d’euros vient d’être débloquée pour aider les métiers « en première ligne dans la lutte contre la pandémie ».

Des corps de métiers comme les infirmiers, les aides-soignants, comme les pompiers, policiers et militaires pourront ainsi contracter des crédits allant de 1000 à 3000 €, au taux symbolique de 0,01 % (représentant un coût total compris entre 0,08 et 0,24 €), pour des durées de remboursement de 12 ou 24 mois. Younited Credit explique souhaiter « aider ces héros du quotidien à passer ce cap imprévu et à préparer la reprise ».

L’opération de l’établissement de crédit durera le temps que l’ensemble des 5 millions d’euros n’aient pas été totalement contractés. Sur son site internet, la page spéciale prévue à cet effet précise les différents projets de dépenses compris dans l’offre. Il peut s’agir de l’achat d’un véhicule, d’une reprise de crédit inférieure à 40 000 euros, d’une naissance, d’un déménagement ou encore un financement pour son entreprise, notamment si vous êtes de profession libérale médicale ou paramédicale.

Une offre disponible dans cinq pays européens

L’opération de Younited Credit est disponible depuis le mardi 14 avril. La France n’est pas le seul pays concerné, et quatre autres états de l’Europe occidentale pourront en profiter également. Il s’agit de l’Italie, de Espagne, du Portugal et de l’Allemagne. Un moyen pour la fintech de se faire connaître à l’international, elle qui avait changé de nom en 2016 (ex-Prêt d’Union) pour cet effet.

L’année dernière, Younited Credit a contracté l’équivalent de 1,6 milliard d’euros de prêts cumulés. La fintech fait partie des entreprises sélectionnées par le gouvernement pour figurer parmi les 40 plus prometteuses pour devenir des leaders mondiaux qui sont recensés dans le « Next40 ».