YouTube abandonne peu à peu ses contenus Originals

Voilà environ un an à peine que YouTube a levé le voile sur YouTube Premium, sa plateforme de streaming payante rassemblant les contenus originaux et la musique. Si la firme avait fait d’autres tentatives préalables avec l’offre Red, toutes avaient plus ou moins échoué, laissant à penser que celle-ci serait la bonne. Néanmoins, le service vidéo de Google semble rencontrer plus de difficultés que prévu initialement.

YouTube semble laisser la place à ses (ex) concurrents

Comme l’indique Bloomberg en évoquant des sources proches du sujet, YouTube aurait annulé ses projets de contenus originaux dédiés à sa catégorie Originals. La décision n’a pas été officiellement annoncée par Google, mais il est possible que cela soit bientôt le cas.

Pour rappel, YouTube a déjà annoncé, au mois de novembre, que ses séries et ses films originaux allaient bientôt être accessibles gratuitement. En effet, la plateforme de vidéos avait alors expliqué qu’elle souhaitait que le plus de personnes possible puissent accéder à ses contenus. En conséquence, ces derniers seront accessibles à tous, mais avec de la publicité.

Il semblerait donc YouTube ait pris la décision de quitter le secteur du streaming tel que le mette en œuvre ses concurrents Netflix et Amazon Prime. Il ne serait pas si étonnant que le groupe annonce bientôt sa décision, car d’autres entreprises s’apprêtent à lever le voile sur leur propre service de streaming. Apple fera sa keynote officielle à ce sujet ce soir, tandis que Disney devrait dévoiler sa plateforme dans les mois à venir, si bien qu’elle pourrait être disponible dès cet été.

Pour sa part, YouTube semble avoir du mal à convaincre les utilisateurs avec ces offres, si bien que son service pourrait devenir un concurrent de Netflix version gratuite, mais seulement durant une période s’il abandonne ses contenus originaux peu à peu.

Source