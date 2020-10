YouTube compte désormais 30 millions d’abonnés pour son offre premium

Pour la plupart des gens, YouTube est un service gratuit. Pourtant, la plateforme de Google propose également, depuis quelques années, une version premium. Celle-ci permet de regarder les vidéos sans voir de publicité, et donne accès à un service de streaming audio appelé YouTube Music.

Et visiblement, même si YouTube Premium est encore loin d’atteindre le nombre d’abonnés de Spotify, celui-ci ne cesse d’attirer de nouveaux utilisateurs. Lors de l’annonce des résultats d’Alphabet (la maison-mère de Google) pour le troisième trimestre, celui-ci a révélé que YouTube Premium compte désormais plus de 30 millions d’abonnés (et 35 millions si on tient aussi compte des utilisateurs des offres d’essai gratuit).

Sinon, Google a aussi indiqué que YouTube TV, un autre abonnement YouTube qui est disponible aux États-Unis, compte maintenant 3 millions d’utilisateurs. Il s’agit d’un service assez comparable à Molotov en France qui permet de regarder la télévision sur internet.

5 milliards de dollars générés grâce à la publicité

Durant le troisième trimestre, Google a également observé une hausse importante de ses revenus publicitaires, après un second trimestre décevant à cause de la pandémie.

Et sur YouTube, les publicités de la firme de Mountain View ont généré 5 milliards de dollars. Il s’agit d’une hausse de 30 % par rapport aux 3,8 milliards de dollars générés par YouTube au troisième trimestre 2019.

« Nous sommes ravis de la mesure dans laquelle les annonceurs ont vraiment réactivé leurs budgets au troisième trimestre », a déclaré Ruth Porat, directrice financière d’Alphabet et de Google.

« La forte croissance de la durée de visionnage de YouTube permet aux annonceurs d’atteindre des audiences qu’ils ne peuvent pas atteindre à la télévision », a-t-elle aussi expliqué.

Sinon, YouTube a également évoqué quelques changements d’habitude des utilisateurs depuis le début de la pandémie. Par exemple, les vidéos de méditation ont connu une hausse de 40 % de leurs audiences depuis le mois de mars. Et les tutoriels pour fabriquer des masques DIY ont été vus plus d’un milliard de fois.

Un retour à la croissance pour Google

Durant le troisième trimestre 2020, Google a généré un revenu de 46,2 milliards de dollars, contre 40 milliards de dollars durant la même période en 2019. La firme a dégagé un bénéfice net de 11,24 milliards de dollars, contre 7,06 milliards de dollars il y a un an.

La publicité en ligne reste la principale source de revenus de Google. Celle-ci a généré un total de 37,1 milliards de dollars. Le cloud a généré 3,44 milliards de dollars. Et les « autres » activités de la firme, qui inclut le Play Store et les appareils Made by Google, ont généré 5,4 milliards de dollars.

Durant l’annonce de ces résultats trimestriels, Google a également évoqué la plainte antitrust déposée par le département américain de la justice contre la firme et qui cible notamment les accords passés avec d’autres entreprises (comme Apple) pour mettre Google Search en avant sur leurs produits.

« Nous pensons que nos produits créent des avantages significatifs et nous défendrons notre argumentation avec confiance », a déclaré Sundar Pichai. « Notre entreprise se concentre toujours sur la poursuite de son travail pour créer un produit de recherche que les gens aiment et apprécient. »