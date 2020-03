YouTube démonétise les vidéos qui parlent du coronavirus

Si vous avez une chaîne YouTube qui vous permet de gagner de l’argent grâce à la plateforme publicitaire de Google, vous devriez peut-être éviter d’évoquer l’épidémie de coronavirus, qui est désormais un sujet sensible sur la plateforme.

En effet, comme le rapporte le site The Verge, YouTube démonétise désormais les vidéos de créateurs qui évoquent cette épidémie. Cela a d’ailleurs été indiqué Tom Leung, product officer de YouTube, dans une vidéo de la chaîne YouTube Insider, il y a près d’un mois. Dans celle-ci, il précise que l’épidémie de coronavirus est maintenant considérée comme un événement sensible. « En tant que telles, toutes les vidéos axées sur ce sujet seront démonétisées jusqu’à nouvel ordre », annonce le responsable.

Dans son règlement sur la monétisation des vidéos, YouTube interdit en effet d’aborder des « Événements d’actualité sensibles et sujets controversés ». Selon la définition de la plateforme, les sujets controversés sont ceux qui sont susceptibles de perturber les utilisateurs et qui découlent d’une tragédie humaine. Quant aux événements sensibles, il s’agit généralement « un incident imprévu, souvent une attaque malveillante planifiée, ayant entraîné un ou plusieurs décès. Ces événements peuvent susciter la tristesse du public, voire, dans certains cas, provoquer une réaction extrême ou viscérale de sa part. Pour qu’un événement soit considéré comme sensible, il doit être relativement récent (ndlr, donc, pas les événements historiques). »

L’épidémie de coronavirus entre dans cette définition du règlement de YouTube sur la monétisation, qui semble avant tout protéger les annonceurs.

Attention, évoquer un événement annulé à cause de l’épidémie peut causer une démonétisation de la vidéo

YouTube applique déjà son règlement sur les vidéos qui évoquent l’épidémie de coronavirus et visiblement, même le fait d’annoncer, par exemple, que la Game Developers Conference a été annulée à cause de l’épidémie, peut causer une démonétisation de la vidéo.

Comme le rapporte le site The Verge, Jonathan Downey, qui est derrière la chaîne YouTube Spawn Wave, aurait fait une vidéo sur le fait que la conférence a été annulée. Et bien qu’il ait essayé d’éviter de prononcer le mot coronavirus, cela aurait tout de même déclenché les algorithmes de YouTube et provoqué une démonétisation de la vidéo. « C’était dans une vidéo sur l’annulation de GDC, alors peut-être que les événements affectés par le coronavirus dont il est question peuvent également déclencher l’examen de leur bot », a expliqué le créateur.

Par conséquent, les youtubeurs auront aussi des difficultés à évoquer l’annulation d’autres événements comme la conférence I/O de Google, ou la F8 de Facebook.

D’autres créateurs, pour éviter la démonétisation, évitent tout simplement le sujet, dont tout le monde parle en ce moment.