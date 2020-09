YouTube se lance aussi dans les formats courts pour concurrencer TikTok

Après Instagram, YouTube lance son concurrent de TikTok. Cela fait un moment que nous savions que la plateforme de vidéos de Google développe une plateforme similaire à TikTok. Et cette semaine, l’entreprise officialise enfin cette plateforme, Short, qui sera intégré à l’application YouTube. « Shorts est une nouvelle expérience vidéo courte pour les créateurs et les artistes qui souhaitent tourner des vidéos courtes et accrocheuses en utilisant uniquement leurs téléphones portables », indique Chris Jaffe, VP of Product Management.

En réalité, avec ce nouveau format, YouTube a repris les codes de TikTok. En effet, parmi les fonctionnalités à disposition des créateurs, il y a la possibilité de choisir une musique de fond dans un catalogue à ajouter aux vidéos courtes. Et pour regarder les vidéos Short, il sera possible d’utiliser une nouvelle expérience de visionnage qui permettra de passer à la vidéo suivante en faisant un glissement vertical.

Lancement de la beta en Inde, où TikTok est banni

Pour le moment, Short est encore en cours de développement. Et le nouveau format ne sera disponible, en beta, qu’en Inde. Le choix de ce pays n’est probablement pas anodin puisqu’à cause des tensions entre l’Inde et la Chine, le gouvernement indien a décidé de bannir plusieurs applications chinoises, dont TikTok.

Actuellement, Short est disponible sur la version Android, et Google a décidé de bien mettre en avant l’outil de création de ces vidéos courtes sur l’app. Mais la fonctionnalité arrivera aussi, plus tard sur YouTube pour iOS. Et la firme de Mountain View évoque déjà son intention de lancer Short dans d’autres pays dans les prochains mois.

« Il s’agit d’une première version du produit, mais nous la lançons maintenant pour vous amener – notre communauté mondiale d’utilisateurs, de créateurs et d’artistes – dans notre voyage avec nous alors que nous construisons et améliorons Shorts. Nous continuerons d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nous étendre dans d’autres pays dans les mois à venir, au fur et à mesure que nous apprendrons de vous et écouterons vos commentaires », indique Chris Jaffe.

Comme les Stories, le format de TikTok pourrait se retrouver partout sur internet

Google n’est pas la seule entreprise à tenter de s’inspirer de TikTok et de ses vidéos courtes avec de la musique qu’on fait défiler verticalement. Facebook a également lancé un format similaire sur son réseau social Instagram : Reels. Après un lancement au Brésil et en France, cette fonctionnalité a été déployée aux USA en août.

Cela rappelle les Stories. Le format a été la marque de fabrique de Snapchat, mais a ensuite été copié par Facebook pour ses applications. Par la suite, d’autres plateformes se sont inspirées des Stories. Et actuellement, on peut voir des équivalents des Stories même sur Netflix et Twitter. Il est tout à fait possible que d’ici quelques mois, d’autres plateformes décident d’en faire de même pour le format de vidéos courtes popularisé par TikTok.

La croissance de TikTok dans le monde a été très rapide. Après seulement quelques années d’existence, l’application s’est hissée dans le Top 10 des apps les plus téléchargées de la dernière décennie. Et cette croissance devrait continuer si la plateforme ne subit pas de bannissements.