Un YouTubeur se filme dans une Tesla sans personne au volant… il se fait insulter

Alors que des vidéos de Tesla roulant sans que personne ne soit au volant sont régulièrement partagées sur le web, le YouTubeur américain Alex Choi aurait certainement mieux fait de s’abstenir.

Âgé de 19 ans, le jeune américain au plus de 450 000 abonnés s’était déjà fait remarquer lorsqu’il avait failli provoquer l’accident mortel d’un motard alors qu’il tentait de se faire remarquer sur une route publique. Également connu pour être le propriétaire d’une Lamborghini à l’étrange design, celui-ci a cru bon de partager de partager une vidéo montrant le siège vide d’une Tesla Model 3 en train de rouler.

Partagée dans ses Stories Instagram, la vidéo d’une dizaine de secondes montre donc le siège vide du conducteur de la Tesla, ainsi qu’une personne, qui semble être Alex Choi, assise sur le siège passager.

Comme souvent pour ce type de vidéos, celle-ci est devenue virale et s’est rapidement retrouvée sur Twitter, où les commentaires envers le propriétaire de la Tesla Model 3 n’ont pas été très tendres. Partageant la vidéo, l’utilisateur Det Ansinn accompagne celle-ci de la légende : « Pendant ce temps, le YouTuber et nouveau propriétaire de la Tesla Model 3 Performance, Alex Choi, a posté cette vidéo dans son histoire Instagram hier soir. C’est probablement la chose la plus inconsciente qu’il ait faite – et c’est dire ».

…meanwhile, YouTuber and new #TeslaModel3 Performance owner, Alex Choi is posted this video to his Instagram story last night. It’s probably the most reckless thing that he’s done — and that’s saying something. pic.twitter.com/TK5zwgRohX

— Det Ansinn (@detansinn) 4 juin 2019