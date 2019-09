ZAO, l’application chinoise de deepfakes qui plaît autant qu’elle effraie

Si l’on omet le fait que Kris Wu, un acteur, rappeur, chanteur ultra populaire en Chine est en train d’affoler le web dans l’Empire du Milieu, à cause de sa potentielle nouvelle petite amie. Une application nommée ZAO est sûrement le sujet d’actualité le plus en vogue dans le pays. Dernièrement, c’est l’application du même type FaceApp développée par la société russe Wireless Lab, qui a fait énormément parler d’elle.

ZAO est une application deepfake, qui permet d’intégrer son visage dans plusieurs films et téléfilms populaires. Depuis quelques heures, ZAO se positionne en tête du classement des applications les plus téléchargées. Pourtant, le succès de cette application soulève une nouvelle fois des inquiétudes concernant les réseaux sociaux chinois. Cette application développée par Momo, la société à l’origine de l’équivalent de Tinder en Chine : Tantan.

ZAO a explosé ce week-end sur Weibo, l’équivalent de Twitter. Son hashtag est rapidement devenu l’un des plus populaires de la plateforme. Ensuite, le réseau social a été envahi de vidéos provenant de cette application. On a par exemple pu trouver un grand nombre de vidéos dont les utilisateurs se mettent dans la peau de Leonardo Di Caprio, ou encore d’acteurs de Game of Thrones.

In case you haven’t heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of ‘Deepfake’-style AI facial replacement I’ve ever seen.

Here’s an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT

