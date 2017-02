Facebook recrute chez MTV pour développer ses contenus originaux

Facebook ne se contente pas d’être une plateforme. Il veut aussi de bons contenus originaux.

Cela fait déjà près de 3 ans que Facebook essaie d’optimiser ses vidéos natives et ses Live. Mais aujourd’hui, le numéro un des réseaux sociaux ne souhaite plus se contenter d’être une plateforme.

Aux Etats-Unis, du moins, Facebook entend enrichir le fil d’actualité avec ses propres contenus originaux. Et afin de superviser ce projet, l’entreprise fait appel à Mina Lefevre, vice-présidente chez MTV. Selon The Verge, chez la chaîne américaine, elle a supervisé les programmes avec scripts comme Faking It, Awkward, Finding Carter, Scream, Teen Wolf, Nicole Byer, Mary + Jane, Sweet/Vicious, and The Shannara Chronicles.

« J’ai toujours été attiré par l’idée de construire quelque chose et l’idée de faire partie de l’équipe qui aide à construire l’écosystème de contenu original de Facebook … eh bien, cela ressemble à un rêve! », écrit Mina Lefevre dans une publication récente sur Facebook. Chez le numéro un des réseaux sociaux, elle serait chargée de superviser les contenus avec et sans scripts. Et outre les créations originales, Facebook envisagerait enfin aussi de rémunérer les créateurs en partageant des revenus publicitaires avec ceux-ci.

En créant ses propres contenus, et en compensant ceux des autres, Facebook se rapproche des services comme YouTube ou Netflix. Cependant, son modèle devrait plutôt ressembler à celui de la plateforme de Google, puisque Facebook a toujours utilisé la publicité pour gagner des revenus.

D’ailleurs, en poussant les offensives dans le domaine de la vidéo, Facebook ambitionnerait de voler quelques parts sur les budgets que les marques consacrent à la publicité à la télévision.

Aujourd’hui, les vidéos Facebook peuvent déjà être diffusées sur un grand écran, puisque le numéro un des réseaux sociaux supporte déjà les appareils comme le Chromecast ou l’Apple TV.

Mais selon les rumeurs, l’entreprise développerait également une application dédiée aux vidéos pour les box de télévision.

