2020, l’année de tous les records pour les Xbox Game Studios

A quelques semaines maintenant de la commercialisation des nouvelles Xbox Series X et Series S, Microsoft continue, à l’instar de son grand manitou Phil Spencer, de bomber le torse, en annonçant cette fois une année record pour les Xbox Game Studios. Au total, ce sont 15 jeux issus des Xbox Game Studios qui ont été lancés cette année 2020, avec évidemment une disponibilité immédiate pour tous les abonnés Xbox Game Pass.

Microsoft, ou l’année de tous les records pour les Xbox Game Studios

Ainsi, Microsoft n’est pas peu fier d’annoncer que « les joueurs ont passé pas moins de 1,66 milliard d’heures à profiter des différents titres lancés cette année », sans plus plus de précision toutefois. Il s’agit malgré tout d’un record (selon Microsoft toujours), tout comme la qualité des titres lancés cette année, avec en fer de lance un certain Flight Simulator, disponible sur le Xbox Game Pass PC, et qui arrivera prochainement sur Xbox Series X.

A ce sujet, en ce qui concerne Flight Simulator, plus de 26 millions de vols ont été enregistrés, soit plus de 15 fois le nombre de vols ayant eu lieu quotidiennement dans la réalité en 2019, et plus d’un milliard et demi de kilomètres ont été parcourus, ce qui équivaudrait à faire le tour de la Terre plus de 40 000 fois. Autant dire que Microsoft tient là un atout de choix pour sa Xbox Series X, face à une PS5 qui ne proposera aucun équivalent.

A l’approche du lancement de ses nouvelles Xbox Series X, Microsoft semble donc poursuivre une communication sans faille, au contraire de Sony dont le silence concernant sa PS5 est assez étourdissant… « Grâce à quatre générations et leurs milliers de titres jouables en cette fin d’année, vous allez pouvoir découvrir le catalogue de jeux le plus impressionnant de l’histoire des lancements de console. Nous vous en dirons plus ce mois-ci sur les titres Optimisés pour les Xbox Series X et Series S qui seront disponibles au lancement, et nous vous montrerons plus de gameplay pour ces derniers » conclut Microsoft.

Nous vous proposerons évidemment les tests complets des nouvelles Xbox Series X et PlayStation 5 sur Presse-citron, sans oublier de détailler les principaux jeux de lancement, avec les qualités (mais aussi les faiblesses) de chaque machine.