2020, l’année qui a inondé l’espace de satellites

Un contrat à 100 millions d’euros était signé, mardi 1er décembre 2020, entre l’Agence spatiale européenne (ESA) et la startup suisse ClearSpace, dans le but de préparer la première mission de « nettoyage » de l’espace en 2025. Cette information, une première à la fois européenne et mondiale, dresse les prémices de ce que sera aussi l’objectif aérospatial de demain, une fois que l’orbite basse terrestre aura accusé le coup d’un trop-plein d’envois de satellite dans l’espace.

Que cette annonce arrive lors du dernier mois de 2020 sonne comme un écho avec l’année titanesque que nous avons vécue, pour l’envoi de satellite autour de la Terre. Jamais l’humain n’avait autant déployé de satellites en orbite : ils sont 1200 nouveaux corps dans l’espace depuis le début de l’année, selon l’astrophysicien Jonathan McDowell, qui en recensait le nombre dans un article publié par The Verge. Plus que toutes autres années, 2020 est marqué de nombreux événements pour l’espace, malgré la pandémie.

Particulièrement aidé par Starlink

L’année 2020 fut particulièrement marquée par le développement de l’internet par satellites, et les Anglais du projet OneWeb annonçaient à la mi-novembre avoir remis la main à la poche. Une constellation de 3000 satellites poursuit son déploiement depuis le début de l’année, et se poursuivra l’année prochaine pour espérer déployer une première version du service. Le 18 décembre prochain, un nouveau lancement ajoutera 36 nouveaux satellites.

L’Internet par couverture spatiale contribuera de façon colossale aux lancements futurs de satellites comme il a contribué tout au long de l’année avec les différents lancements opérés par Starlink, de SpaceX. L’activité spatiale d’Elon Musk, a fait de 2020 une année d’accélération et de la mise en place d’une première version bêta de son réseau internet. Ses objectifs sont d’une couverture par 12 000 satellites, et ses 773 satellites déployées en 2020 participe majoritairement au record global cette année.

Une saturation à risque

Les années précédentes montrent à quel point l’espace s’est fait inonder de satellites en 2020. Sur les trois dernières années, on recense seulement 378 nouveaux objets en orbite en 2017, 375 en 2018 et 44 en 2019. Maintenant, cette accélération n’est pas sans risques et l’espace continue de poser question et donne de l’importance à des projets comme celui de ClearSpace et de l’ESA.

Car l’orbite basse, la plus exploitée, ne compte pas que des satellites en activité. Beaucoup ont terminé leur mission depuis longtemps, et les débits commencent à se compter en centaines de milliers. Aujourd’hui 700 000 objets de plus d’un centimètre entourent la Terre, avec un risque accru de collisions en chaîne.