Bientôt 350 km d’autonomie pour la BMW i3 ?

La BMW i3, citadine électrique au look décalé, devrait prochainement recevoir une nouvelle batterie d’une capacité de 120 Ah, portant son autonomie à plus de 350 km (cycle NEDC).

Faiblesse majeure : l’autonomie

Lancée en 2014, la BMW i3 est une citadine électrique aux nombreux atouts, mais qui reste en retrait d’un point de vue de l’autonomie. Les mises à jour techniques depuis son lancement ont été modestes : 160 km d’autonomie en 2014, 250 km actuellement, contre 400 km pour la Zoe 40. L’autonomie de la batterie est donc un frein majeur à faire de l’i3 une concurrente compétitive aux récentes Renault Zoé 40, nouvelles Nissan Leaf, et futures Tesla Model 3.

D’après les dernières rumeurs, BMW serait conscient du problème et envisagerait de proposer une nouvelle batterie poussant l’autonomie de l’i3 au-delà des 350 km. C’est le site allemand BimmerToday, généralement bien informé, qui révèle l’information :

« D’après nos informations, des préparatifs intensifs sont en cours en arrière-plan pour lancer une BMW i3 120Ah, qui promet une autonomie encore plus élevée avec une batterie lithium-ion encore plus grande. La batterie plus puissante pourrait augmenter la portée standard selon le NEDC à plus de 350 kilomètres et ainsi apaiser les derniers sceptiques.«

Première amélioration majeure depuis sa commercialisation

Jusqu’à présent, BMW n’avait jamais proposé de batterie de capacité supérieure pour l’I3. Le constructeur automobile se contentant de travailler avec son fournisseur de batterie Samsung SDI pour proposer des cellules à forte densité énergétique, introduites avec le restylage de l’i3 présentée en fin d’année dernière (notre essai ici). Cela a permis à BMW de proposer une batterie de capacité supérieure : 94 Ah contre 60 à l’origine, pour une puissance de 33 kWh contre 22 kWh, le tout sans en changer la taille.

Cette fois-ci, il serait question d’une batterie délivrant une capacité de charge de 120 Ah, pour une puissance d’environ 42 kWh. BMW pourrait valider la mise en production de cette nouvelle batterie dès la fin d’année pour une commercialisation dans la foulée.

Bien évidemment, l’autonomie de plus de 350 km étant déclarée sous le cycle NEDC, l’autonomie réelle sera inférieure. Néanmoins, l’autonomie réelle devrait dépasser les 250 km, ce qui rend l’i3 bien plus intéressante et compétitive face aux près de 300 km d’autonomie réelle de la Renault Zoe 40.

