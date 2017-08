9 bonnes pratiques à appliquer pour réussir vos campagnes Facebook Ads

Une bonne stratégie pour réussir vos campagnes publicitaires sur Facebook passe par ces 9 points. Les connaissez-vous ?

Article rédigé par Nicolas Finet. Nicolas Finet est un jeune entrepreneur passionné par les métiers du digital et l’expansion des startups. Il est notamment co-fondateur de la Plateforme Sortlist qui guide les entreprises vers les agences de marketing digital qui répondent le mieux à leurs besoins sur la base de critères spécifiques comme le budget d’un projet, la localisation, types de services… Cet article s’inscrit dans notre rubrique « Paroles de Pros » dans laquelle des acteurs réputés du numérique prennent la parole sur des sujets liés à l’impact d’internet et des nouvelles technologies sur nos modes de vie. >> En savoir plus sur Paroles de Pros et retrouver tous les articles de la rubrique.

Les avantages de mener une campagne Facebook Ads ne sont plus à démontrer. La preuve, les tutoriels et les articles de blog sur le sujet foisonnent sur la toile. Il faut dire que le réseau social préféré des internautes a su mettre en place de nombreux outils pour aider les petites et les grandes entreprises à atteindre leurs objectifs de conversion et améliorer leur retour sur investissement (ROI). Maintenant, il revient à vous — marketeurs aguerris et débutants – d’utiliser ces outils efficacement. Comment ? Nous vous invitons à le découvrir tout de suite dans notre article.

1. Avant toute chose, évaluez votre offre

Avant de mettre en place une quelconque stratégie, vous devez vous poser la question suivante : est-ce que cela vaut la peine de mener une campagne Facebook Ads pour mon produit ou service ? En effet, vous avez beau utiliser les meilleurs outils marketing, cela ne vous sera d’aucune utilité si votre offre n’intéresse pas les consommateurs. Alors, comment savoir si vous avez des chances de réussir ? Tout simplement en tâchant de définir le profil de votre audience. Si vous êtes capable de définir un buyer persona, c’est que votre offre répond à un besoin réel.

2. Ne brûlez pas les étapes

Vous vous adressez à des personnes qui sont susceptibles de s’intéresser à votre produit ou service, mais qui n’en ont jamais entendu parler ? Ne les démarchez surtout pas ! Les utilisateurs de Facebook (et des autres médias sociaux d’ailleurs) en horreur de ça. En revanche, ce que vous pouvez faire, c’est présenter votre entreprise et votre activité et par la suite, leur proposer des contenus à forte valeur ajoutée (par exemple un ebook gratuit) en échange de leur adresse e-mail. De quoi débuter une nouvelle relation B2C.

3. Définissez votre audience cible…

Pour votre information, Facebook met à votre disposition un outil appelé Audience Insights qui vous permet de mieux connaître votre audience cible. Grâce à lui, vous bénéficiez d’une véritable mine d’informations pour décrypter votre buyer persona.

4. Et segmentez-la

Des utilisateurs de Facebook ont cliqué sur votre annonce, mais ne se sont pas convertis ? Cela signifie qu’ils sont intéressés par votre produit. Mais pour une raison ou pour une autre, ils hésitent encore à passer à l’action. Ces prospects nécessitent une approche à part, une campagne publicitaire sur-mesure (vous pouvez par exemple lancer des ventes flash ou offrir des coupons de remise).

5. Considérez les bonnes métriques

Il existe plusieurs métriques à prendre en considération lorsque l’on mène une campagne Facebook Ads. Mais attention, il faut savoir que certaines métriques sont trompeuses : le fait que vos annonces observent un taux de clics élevé par exemple ne signifie pas que vous allez augmenter vos conversions. Vous ne devez donc pas vous focaliser sur le nombre de clics, mais sur les clics qui génèrent des conversions. Pour établir des rapports sur ces conversions, Facebook vous propose un outil génial : le pixel Facebook qu’il vous suffit d’installer sur votre site web.

6. Optimisez vos enchères

En matière de stratégies d’enchères de Facebook, vous avez deux options : soit vous laissez Facebook gérer votre campagne marketing, soit vous la gérez vous-même.

Si vous optez pour la première option, Facebook se chargera de définir une stratégie d’enchères et un budget à votre place. Comment ? Grâce à la fonction CPM optimisé qui permet à Facebook d’enchérir sur un espace publicitaire en se basant sur les contraintes que vous posez. Cette solution s’adresse principalement aux personnes qui ne maîtrisent pas le fonctionnement de Facebook Ads.

En revanche, si vous êtes expérimenté, nous vous recommandons de gérer les enchères par vous-même. En sélectionnant un modèle de prix à l’avance, vous pouvez définir vos propres enchères CPM ou bien passer au coût par clic (CPC) si vous préférez. L’avantage de cette deuxième option ? Elle vous permet de faire des économies et de mener votre campagne Facebook Ads avec plus de flexibilité.

7. Faites des tests

L’une des stratégies pour réussir votre campagne Facebook Ads consiste à ne jamais assumer que les choses vont aller comme sur des roulettes. Vous voulez optimiser l’efficacité et la portée de votre campagne Facebook Ads ? Prenez le temps de tester chaque annonce. Vous pouvez aussi diffuser plusieurs variations d’annonces en même temps et vous inspirer des meilleures annonces pour améliorer celles qui ne sont pas performantes.

Cela ne signifie pas que vous devez vous empresser de modifier une annonce qui semble ne pas générer de conversions. Vous devez savoir que les campagnes Facebook Ads prennent un peu de temps pour porter des fruits. Notre conseil : diffusez vos annonces pendant au moins une semaine avant d’y apporter des modifications quelconques.

8. Tirez profit du côté « social » de Facebook

Beaucoup de personnes se basent sur les recommandations pour prendre une décision d’achat. En d’autres termes, les témoignages de vos clients constituent un formidable outil pour accroître vos conversions et votre ROI.

Vous n’avez pas la possibilité d’obtenir des témoignages ? Pas de souci, vous pouvez tout aussi bien vous servir de votre base d’utilisateurs pour inciter votre audience cible à cliquer sur vos annonces : en faisant savoir que vous avez déjà de nombreux abonnés, vous encouragez votre audience cible à se rapprocher de vous.

9. Toutes les bonnes choses ont une fin

Vous avez réussi à faire le buzz sur le réseau social Facebook ? Ne vous reposez pas sur vos lauriers et ne vous contentez pas de faire du copier-coller, cela ne marche pas comme ça (autrement, ce serait trop facile). Par ailleurs, vous devez prêter attention à un point particulier : la répétition. Cette métrique que vous trouverez dans le gestionnaire de Facebook vous indique combien de fois chaque utilisateur a vu vos annonces.

Pourquoi cet indicateur est-il aussi important ? Parce qu’il vous permet d’éviter le phénomène « Ad fatigue » : si vous ne limitez pas le seuil de répétition, vous allez finir par détourner l’attention de votre audience. Ce n’est pas ce que vous voulez, n’est-ce pas ? Autrement dit, vous devez vous assurer de la bonne rotation de vos annonces. Et lorsque la performance de vos annonces commence à baisser, c’est qu’il est temps de passer à autre chose.

Vous avez toutes les clés en main ! Sans plus attendre, mettez ces astuces en pratique et exploitez tout le potentiel des publicités sur Facebook.