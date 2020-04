À quelle heure (précise) sort la Casel de Papel saison 4 ?

Demain, c’est enfin le grand jour. Après une très longue attente, la quatrième saison de la série la Casa de Papel arrive sur Netflix. Les braqueurs les plus célèbres (et les plus appréciés du monde), sont attendus de pied ferme dans la banque mais aussi sur la plateforme de streaming. La question que tout le monde se pose toutefois est simple. A quelle heure les fans doivent-ils se connecter sur Netflix pour découvrir les épisodes de la quatrième saison de la série la Casa de Papel ? On vous dit tout !

Pour la Casa de Papel, les fans seront à l’heure

A quelle heure pourra-t-on retrouver Tokyo, Rio, Nairobi et le Professeur ? Une question que tout le monde se se pose depuis la sortie de la troisième saison, le 19 juillet 2019. Les fans auront donc patienté huit mois pour découvrir la suite. Une longue attente qui prend fin ce vendredi 3 avril. Au moment de choisir l’heure de diffusion de la série, Netflix ne change toutefois pas ses habitudes pour la Casa de Papel.

En effet, la mise en ligne de toutes les séries sur Netflix se passe à la même heure. Les nouveaux épisodes seront proposés à partir de 9h01 pour les abonnés. Comme pour la majorité de ses programmes, l’intégralité de la saison de la Casa de Papel sera mise en ligne directement. Comme le souligne Netflix France sur son compte Twitter en donnant les noms de chaque chapitre de la suite de la Casa de Papel, cette quatrième saison se composera de huit épisodes différents.

Ep 1 : Game Over

Ep 2 : Le mariage de Berlin

Ep 3 : La leçon d’anatomie

Ep 4 : Paso-doble

Ep 5 : Cinq minutes plus tôt

Ep 6 : KO technique

Ep 7 : Frapper le QG

Ep 8 : Le plan Paris La Casa de Papel partie 4, J-2. — NetflixFR (@NetflixFR) April 1, 2020

Il y a quelques semaines, Netflix dévoilait déjà la bande-annonce très attendue de la quatrième saison de la Casa de Papel. Pour ceux qui ne sont pas à jour dans les aventures de la série espagnole, l’équipe de braqueurs s’est lancée à l’assaut de la Banque nationale d’Espagne pour réussir à sauver Rio, qui a été capturé par les autorités. Dans les dernières images de la saison 3, on découvrait Nairobi, gisant au sol dans son sang après avoir été abattue par un sniper.

Si le binge-watching devrait être de rigueur pour de nombreux fans de la Casa de Papel, on vous conseille aussi d’en profiter. En effet, ces nouveaux épisodes qui seront mis en ligne peu après 9 heures sur Netflix pourraient bien être les derniers .