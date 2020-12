Voici le prix du Galaxy S21 (S30) en Europe !

Aujourd’hui, c’est presque confirmé que les prochains Galaxy S de Samsung, seront dévoilés au mois de janvier (mais pas en février). Il devrait s’agir du Galaxy S21, du Galaxy S21+ et du Galaxy S21 Ultra. Et en attendant cette présentation, de nombreuses rumeurs circulent déjà au sujet de ces appareils, qui seront des concurrents directs des iPhone 12.

Cette semaine, par exemple, ce sont les prix des prochains modèles de Samsung qui ont « fuité ». Ces informations proviennent du site winfuture.de, qui est relayé par Android Community.

D’après cette source, voici les prix des différents modèles :

Samsung Galaxy S21 128GB – 849 €

Samsung Galaxy S21 256GB – 899 €

Samsung Galaxy S21 Plus 128 Go – 1049 €

Samsung Galaxy S21 Plus 256 Go – 1099 €

Samsung Galaxy S21 Ultra 128 Go – 1349 €

Samsung Galaxy S21 Ultra 256 Go – 1399 €

Samsung Galaxy S21 Ultra 512 Go – 1529 €

Cette nouvelle rumeur semble corroborer de précédentes informations non officielles selon lesquelles, Samsung pourrait légèrement revoir les prix de ses modèles haut de gamme à la baisse. Cela permettrait à Samsung d’être plus compétitif face à Apple sur le segment haut de gamme, et en même temps, relancer les ventes après une année 2020 durant laquelle le géant coréen a subi les effets de la pandémie.

On rappelle aussi que des images présumées du Galaxy S21 et de ses variantes circulent déjà sur la toile. A priori, il n’y aura pas de changement de design pour la façade. En revanche, pour les dos du Galaxy S21, du S21+ et du S21 Ultra, Samsung aurait imaginé un nouveau design du module caméra.

Sous le capot, certains modèles devraient utiliser le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. Et d’autres devraient utiliser un équivalent de ce processeur proposé par la marque Exynos de Samsung. D’ailleurs, ce nouveau processeur Exynos va être dévoilé le 12 janvier.

Xiaomi a aussi avancé la sortie du Mi 11, qui sera dévoilé ce mois de décembre

En tout cas, malgré le fait que Samsung va présenter ses nouveaux smartphones premium en avance par rapport à l’année dernière, celui-ci sera tout de même devancé par un autre fabricant de smartphones Android : Xiaomi.

Pour rappel, lors de la présentation du processeur Snapdragon 888 par Qualcomm, Xiaomi avait déjà indiqué que ses nouveaux modèles premium, la série Mi 11, utiliseront ce processeur. Et aujourd’hui, nous savons que Xiaomi présentera ces appareils le 28 décembre.

En substance, le constructeur n’attend pas la fin de l’année pour dévoiler ses appareils haut de gamme pour 2021. Néanmoins, il est important de préciser qu’il s’agit d’une présentation en Chine. Et il est très probable que Xiaomi fera une autre présentation de ses nouveaux appareils, à une autre date, pour le reste du monde.