Accor présente une carte de paiement co-brandée avec Visa

Le leader européen de l’hôtellerie Accor vient d’annoncer un partenariat stratégique avec Visa pour l’émission d’une carte de paiement. Cette dernière sera proposée aux 64 millions de membres du programme de fidélité ALL-Accor Live Limitless, et leur permettra d’obtenir des récompenses selon leurs préférences.

Cumuler des points

Pour démocratiser sa carte de paiement, « Accor collaborera avec les institutions financières et bancaires partenaires de Visa sur les principaux marchés d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, du Moyen-Orient et d’Asie-Pacifique », explique le communiqué.

Les titulaires pourront ainsi cumuler des points de fidélité (que ce soit lors de séjours dans les hôtels Accor, ou lorsqu’ils dépensent avec leur carte) pour ensuite profiter de nuitées gratuites et autres expériences et avantages mis en avant dans un catalogue dédié. Ce partenariat ne va pas sans rappeler une initiative similaire autour d’une carte de paiement co-brandée entre Air France KLM et American Express.

Sébastien Bazin, le PDG du groupe français se félicite de « ce partenariat avec Visa [qui] marque pour Accor un puissant coup d’accélérateur […]. Cette nouvelle initiative offrira des avantages inégalés à nos membres et renforcera le succès de notre programme de fidélité, ALL ».

Visa a acquis un savoir-faire en matière de cartes de paiement associées à un programme de fidélité. En 2017, le géant du paiement s’associait avec Uber pour une carte de débit à destination de ses clients américains. Ces derniers cumulent des points qu’ils peuvent échanger contre des avantages dans les restaurants ou des hôtels partenaires. Dans un registre assez similaire, Revolut propose également un système de cashback aux titulaires de cartes Revolut Metal. Ils bénéficient de 0,1% de cashback sur toutes leurs dépenses en Europe, et 1% en dehors.