Airbnb licencie un quart de ses salariés à travers le monde

Gravement impactée par la crise sanitaire actuelle, Airbnb annonce le licenciement de 25% de ses salariés, soit 1.900 départs sur un effectif total de 7.500 personnes. Le confinement a totalement mis à l’arrêt l’économie du tourisme. La plateforme la plus célèbre de location de logements de vacances pour les voyageurs accuse une baisse d’activité sans précédent.

« Nous traversons collectivement la crise la plus douloureuse de notre vie », a déclaré Brian Chesky, PDG d’Airbnb.

Cette baisse d’effectif aura des conséquences directes sur certaines branches d’activité de la société comme sa division transport ou le projet AirbnbStudios. Elle suspend également ses investissements dans les projets d’intégration d’hôtels et de propriétés de luxe à son offre. La société n’a pas souhaité communiquer la ventilation de ces licenciements par pays.

Avec cette baisse d’effectif et sa stratégie pour se recentrer sur les activités de base en laissant de côté les activités plus expérimentales ou coûteuses, elle prévoit d’ores et déjà une baisse de revenus de l’ordre de 50% comparé à 2019.

Des initiatives inefficaces face à la crise

Au cours des dernières semaines, Airbnb avait pourtant réinjecté des capitaux à hauteur de 2 milliards de dollars. Elle avait également permis à ses utilisateurs d’annuler les réservations sans pénalité et dans le même temps avait fourni une aide financière aux hôtes.

L’activité de sa branche marketing a été gelée pour permettre l’économie de 800 millions de dollars et les fondateurs avaient renoncé à percevoir un salaire. Mais ces initiatives se sont révélées insuffisantes.

L’entreprise indique qu’elle se relèvera de cette crise, mais qu’elle ne connaît pas à ce jour la date de reprise de l’activité. La licorne avait d’ailleurs prévu une introduction en bourse, mais compte tenu de la situation actuelle, celle-ci va être retardée.

Les employés licenciés recevront 14 semaines de salaires et une semaine de salaire supplémentaire par année de service. Airbnb maintiendra également la mutuelle santé pour une durée d’une année.