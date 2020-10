Airbnb travaillera avec Jony Ive, l’homme qui a dessiné l’iPhone

Airbnb s’offre les services de « LoveFrom ». Une annonce de taille qui devrait faire écho dans la communauté de fans d’Apple. Derrière ce nom inconnu du grand public, se cache le nouveau cabinet de design de Jony Ive. Il est l’ancien et célèbre designer de l’iMac, de l’iPod, et de plusieurs générations d’iPhone qui ont aussi fait ce qu’est devenue la marque à la Pomme. Une nouvelle étape dans la carrière de l’homme de 53 ans, Jonathan Paul Ive de son vrai nom, né à Londres et coauteur du livre « Designed by Apple in California ».

De son côté, le géant de la réservation de logements entre particuliers se prépare à entrer en bourse. En ces temps de crise, où l’activité n’est pas optimale mais que la société survie, l’heure semble être à la refonte. Pour la partie design, c’est donc bien avec l’ancien designer d’Apple qu’Airbnb travaillera. Son rôle sera de développer et de diriger une équipe interne en charge du design. Airbnb l’a annoncé en début de soirée mercredi, et son cofondateur et directeur général Brian Chesky s’en est réjouit, qualifiant la relation d’une « collaboration spéciale ».

« Nous partageons les mêmes convictions sur la valeur et l’importance de la créativité et du design » peut-on lire des propos de l’homme à la tête d’Airbnb, lui aussi diplômé en design industriel comme le rapporte l’agence québécoise La Presse. Les détails de leurs projets de collaboration sont encore flous, mais Brian explique croire « non seulement à la création d’objets et d’interfaces, mais également à la création de services et d’expériences. »

Une relation « pluriannuelle »

Le contrat entre Airbnb et LoveFrom ne devrait en tout cas pas être de courte durée. Jony Ive et Brian Chesky se serait même entendus sur « une relation pluriannuelle », qui permettra de voir arriver « la prochaine génération de produits et services Airbnb ».

L’effet d’annonce du rapprochement de Jony Ive cache une réalité bien moins surprenante, alors que le l’ex-designer d’Apple et le cofondateur de Airbnb se connaissent, en fait, depuis un long moment. Bien plus tôt, la collaboration de Jony Ive avait même débuté lors de la refonte du logo de la société de location.

A l’annonce de la société, une autre nouvelle fut publiée aux employés : celle du départ du directeur de la conception Alex Schleifer, un cadre de longue date qui ne continuera à travailler qu’à temps partiel avec Airbnb.

L’arrivée de Jony Ive est la dernière en date après un grand renouveau dans l’équipe de direction de Airbnb, que soulignaient nos confrères et consoeurs du site The Information. Son introduction en bourse sera réalisée dans une situation très particulière où l’entreprise a licencié un quart de ses employés en mai, en revoyant la majorité de son équipe de direction en seulement deux ans. L’heure du renouvellement, mais pas celle du renouveau. Airbnb en profitera-t-il autant qu’Apple ?