AirPod Studio : une version de luxe à 600 dollars ?

Après plusieurs mois d’attente, les fans d’Apple découvriront enfin les nouveaux iPhone d’Apple le 13 octobre, lors d’un événement diffusé en ligne. Mais en plus des iPhone 12, Apple pourrait présenter d’autres produits. Et parmi ceux-ci, il y aurait un nouveau casque audio appelé AirPods Studio.

Cela fait aussi plusieurs mois que des sources non officielles évoquent le développement de ce casque. Et en attendant l’événement du 13 octobre, les rumeurs au sujet de celui-ci continuent de circuler.

Parmi ces rumeurs, il y a une info sur le prix. D’après un tweet de Jon Prosser, une source généralement bien informée qui est régulièrement relayée par les médias, Apple proposerait une version de luxe de ce casque qui sera vendue à 600 dollars aux États-Unis. Ce modèle serait fait de métal et de cuir.

Cependant, Apple aurait aussi développé un modèle plus abordable, avec un design plus sportif, qui coûtera 350 dollars. Et alors que certains médias indiquent qu’Apple présentera les AirPod Studio durant son événement du 13 octobre, Jon Prosser indique le contraire.

AirPods Studio 🎧

The renders that I shared last month seem to be the luxury variant — made of leather/metal.

I’m being told they’ll retail for…. $599 😳

There will be another sport-like variant made of cheaper materials for $350.

They WILL NOT be at the October 13 event. https://t.co/awunRlGrD4 pic.twitter.com/le2cfmlC9P

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020