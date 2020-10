Apple : lancement imminent pour l’enceinte « HomePod Mini » ?

Après Amazon et Google, Apple s’est également lancé dans le marché des enceintes connectées en 2018. L’HomePod a été présenté comme un produit premium, avec un prix assez élevé par rapport à ceux des produits concurrents. Et Apple a principalement mis en avant la qualité du son, alors que son assistant Siri était considéré comme moins évolué que ceux de Google ou d’Amazon.

Malheureusement pour Apple, sa première enceinte connectée ne semble pas avoir eu le succès escompté. Le nombre d’unités vendues n’est pas publié par Apple et les revenus générés grâce à cette enceinte sont inclus dans la catégorie wearables, qui comprend aussi les Apple Watch et les AirPods.

Cependant, certains éléments suggèrent que la firme de Cupertino a des difficultés à écouler ses enceintes connectées, comme la baisse de prix en 2019. En faisant passer ce prix de 349 euros à 329 euros, Apple souhaitait probablement relancer les ventes.

En tout cas, il semblerait que malgré les débuts poussifs de sa première enceinte connectée, Apple n’ait pas encore abandonné ce marché très prometteur. Et avec le prochain modèle, la firme pourrait corriger l’erreur qu’il a commise en 2018 : proposer le produit à un tarif trop élevé.

La petite surprise du 13 octobre ?

D’après des sources relayées par le site MacRumours, la prochaine enceinte d’Apple pourrait ne pas être un « HomePod 2 », mais plutôt un « HomePod Mini ». Ce modèle pourrait être moins coûteux que son prédécesseur et permettre à Apple de proposer une enceinte connectée à un prix qui se rapproche plus de ceux des produits comme le Nest Audio de Google.

Le site indique aussi que le lancement de cette nouvelle enceinte pourrait se faire cette année. D’après MacRumours, Apple aurait autorisé des employés à acheter jusqu’à 50 HomePod en bénéficiant d’une réduction de 50 %, alors que l’ancienne limite était de 2 unités. Bien entendu, ces informations sont à considérer avec une extrême prudence. Mais cela pourrait être un moyen pour Apple d’écouler son inventaire avant le lancement d’un nouveau modèle.

Pour rappel, Apple présentera ses nouveaux iPhone dans quelques jours et on peut toujours espérer que la firme profitera aussi de cette occasion pour lever le voile sur une nouvelle enceinte connectée. Le timing serait parfait puisqu’à cause de la pandémie, les gens passent plus de temps chez eux.

Sinon, en ce qui concerne Siri, Apple a également fait des efforts pour que son assistant soit plus en mesure de faire face à Google Assistant et Amazon Alexa. Par exemple, en 2018, Apple a recruté John Giannandrea, ancien chef de l’IA chez Google.

On rappelle que récemment, Amazon a présenté sa nouvelle génération d’enceintes connectées. Et Google a profité de l’événement de présentation du Pixel 5 pour lever le voile sur la nouvelle enceinte Nest Audio, qui succède au Google Home lancé en 2016.